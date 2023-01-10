Эксперты рассказали, как супермаркеты обманывают клиентов: можно попасть на большую сумму

Говорят, что незнание законов не освобождает от ответственности. А вот их знание очень даже поможет привлечь к ответственности действительно виновных. В частности, в Госпотребслужбе украинцам рассказали, как их часто обманывают в супермаркетах. Кое-что мы принимаем, как само по себе должное, но на самом деле, по закону все совсем не так.

Супермаркеты несут ответственность за ваши вещи

Очень часто на камерах хранения или возле них есть табличка, что магазин не несет ответственности за ваши вещи. На самом деле несет. Более того, вас не имеют права не пропускать в торговый зал с сумкой или пакетом. Если охранник не пропускает, вы можете ссылаться на закон “О защите прав потребителей”. Если вы все же под давлением или по собственному желанию оставили вещи, то магазин несет за них полную ответственность.

“Администрация берет на себя обязанность сохранения сданных покупателями на хранение вещей. Это подтверждается выдачей покупателю номерного жетона, другого знака, удостоверяющего принятие вещей на хранение (согласно статье 937 Гражданского кодекса Украины)“, – говорится в разъяснении.



Если же вещи были украдены, то именно магазин должен вам все компенсировать.

Не нужно платить за поврежденный товар

Еще один распространенный миф, который придумали сами же предприниматели, клиент должен возместить поврежденное имущество. Конечно, если покупатель намеренно начнет разрушать все вокруг, то не получится выйти сухим из воды. Но если вы разбили или повредили что-нибудь ненароком, то не должны за это платить. Расходы ложатся на супермаркет. Разве что есть соответствующий договор, который известен клиентам и они с ним ознакомлены. Об этом говорится в статье №323 Гражданского кодекса.

Ну и третье, вас никто не вправе заставлять покупать продукцию ненадлежащего качества, или ту, которая вам не нужна. Хотя такое — это, конечно, и редкость, но если подобный конфуз и случится — отказывайтесь. Ссылаться при этом можно на вторую часть статьи 17 Закона Украины “О защите прав потребителей”.