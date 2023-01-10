“Новая почта” заплатила клиенту 60 000 гривен за причиненные неудобства: детали

Новая почта один из крупнейших логистических операторов Украины. Ежедневно компания перевозит тысячи посылок в разные уголки страны. Конечно без казусов и чрезвычайных ситуация не обходится. Вот и сейчас стала известна история, которая, как оказывается, тянется уже около двух лет. Новая почта потеряла посылку клиента, и не хотела возвращать за нее средства. Но потерпевший все же смог через суд добиться компенсации за моральный ущерб. К слову, она в разы превышает сумму потерянной посылки.

Дело стало известным благодаря Голосеевскому суду Киева

2 января Голосеевский суд столицы опубликовал решение взыскать с “Новой почты” 60 000 гривен в пользу клиента за моральный ущерб, нанесенный ему из-за потерянной посылки. Оказывается еще два года назад, мужчина через Интернет продавал свой ноутбук и часы. Общая сумма содержания посылки составила 45 000 гривен. Посылка была отправлена “Новой почтой”, но до получателя так и не дошла. Куда она исчезла – неизвестно. Вероятно, ее ошибочно выдали другому клиенту. В течение двух лет мужчина судился с компанией, но ничего не мог сделать, ведь не имел доказательства стоимости потерянных вещей. Заявленная стоимость посылки тоже была в разы ниже реальной.

Далее клиент заказал специальную экспертизу за которую заплатил 6000 гривен. Экспертиза доказала, что “Новая почта” должна ему оплатить 60 000 гривен за причиненные неудобства.



Суд обязал “Новую почту” уплатить и стоимость экспертизы и заплатить за материальный и моральный ущерб.

“Взыскать с ООО “Новая Почта” в пользу ОСОБА_1 моральный ущерб в сумме 60 тыс. грн. и расходы на проведение заключения на сумму 6 тыс. грн“, – говорится в материалах дела.

Экспертизу проводил “Союз специалистов социологических и психологических исследований”

Экспертизу делала данная инстанция, и суд принял ее во внимание.

“В совокупности с исследованными в судебном заседании материалами дела, суд не нашел никаких обстоятельств, которые позволяли бы утверждать о необоснованности, неправильности заключения или противоречивости его другим материалам дела“, – говорится в решении.