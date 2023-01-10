“Нова пошта» заплатила клієнту 60 000 гривень за причинені незручності: деталі

“Нова пошта” один з найбільших логістичних операторів України. Щодня компанія перевозить тисячі посилок в різні куточки країни. Звісно ж без казусів та надзвичайних ситуація не обходиться. От і зараз стала відома історія, яка як виявляється тягнеться вже близько двох років. “Нова пошта” загубила посилку клієнта, і не хотіла повертати за неї кошти. Та потерпілий все ж зміг через суд добитися компенсації за моральні збитки. До слова, вони в рази перевищує суму загубленої посилки.

Справа стала відома завдяки Голосіївському суду Києва

2 січня Голосіївський суд столиці опублікував рішення стягнути з “Нової пошти” 60 000 гривень в користь клієнта за моральні збитки, які йому були нанесені через загублену посилку. Виявляється ще два роки тому, чоловік через інтернет продавав свій ноутбук і годинник. Загальна сума вмісту посилки становила 45 000 гривень. Посилка була відправлена “Новою поштою”, але до отримувача так і не дійшла. Куди вона зникла — невідомо. Ймовірно її помилково видали іншому клієнту. Протягом цих двох років чоловік судився з компанією, але нічого не міг вдіяти, адже не мав доказу вартості загублених речей. Заявлена вартість посилки теж була в рази нижчою реальної.

Врешті решт, клієнт замовив спеціальну експертизу за яку заплатив 6000 гривень. Експертиза довела, що “Нова пошта” повинна йому сплатити 60 000 гривень за спричинені незручності.

Суд зобов’язав “Нову пошту” сплатити і вартість експертизи і заплатити за матеріальні та моральні збитки.

“Стягнути з ТОВ “Нова Пошта” на користь ОСОБА_1 моральну шкоду у сумі 60 тис. грн. та витрати на проведення висновку на суму 6 тис. грн“, – йдеться у матеріалах справи.

Експертизу проводив”Союз фахівців соціологічних та психологічних досліджень”

Експертизу робила дана інстанція і суд прийняв її до уваги.

“В сукупності з дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку або суперечливість його іншим матеріалам справи“, – йдеться у рішенні.