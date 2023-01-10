Обновления 2023 года: украинцы вынуждены платить до 25 000 гривен налога

В 2022 году для украинцев было введено много льгот, имели место кредитные каникулы и другие послабления. Но, кажется, бюджет больше не выдерживает никаких каникул, поэтому большинство платежей возвращаются, причем в полном объеме. В частности, украинцам уже начали поступать платежки за излишнюю площадь. То есть владельцы квартир и домов должны заплатить налог за каждый “лишний” квадратный метр. Допустимая норма для квартиры 60 м2, а каждый последующий метр будет облагаться налогом. Что касается дома, то в пределах нормы площадь до 120 м2. Следует отметить, что ситуация может отличаться в зависимости от города и инициативы городских органов власти. К примеру, в некоторых населенных пунктах разрешается не платить ничего за квартиру до 70 м2. Различается и сумма налогообложения одного метра.

Есть лица, освобожденные от налога

По состоянию на январь 2023 года от уплаты данного налога освобождаются владельцы жилья, которое находится на оккупированной территории или близко к зоне боевых действий, а также жилья, которое было на оккупированной территории, но регион освобожден.



Суммы разные, все зависит от площади и региона проживания. Для уплаты налога гражданину выделяют 60 дней. Отметим, что поверх основной выплаты могут добавить еще дополнительный налог на роскошь. Он касается квартир площадь которых более 300 м2, и домов площадью более 500 м2. Владельцы таких помещений могут заплатить 25 000 гривен и больше.

Вступает в действие и много других обновлений

В частности, с января по новым правилам работают обменники. Теперь они будут платить дополнительный налог — фиксированную сумму, равную от одной до трех минимальных заработных плат. Одну МЗП будут платить пункты обмена, расположенные в населенных пунктах, где проживает до 50 тысяч человек. По три МЗП будут платить те, где население превышает 50 000 человек. Кроме этого, в силе остаются все остальные налоги, которые исчисляются из дохода финансового учреждения.