Оновлення 2023 року: українці змушені платити до 25 000 гривень податку

У 2022 році для українців було запроваджено багато пільг, мали місце кредитні канікули та інші послаблення. Та здається бюджет більше не витримує жодних канікул, тому більшість платежів повертаються, причому у повному обсязі. Зокрема, українцям вже почали надходити платіжки за зайву площу. Тобто, власники квартир і будинків мають заплатити податок за кожен “зайвий” квадратний метр. Допустима норма для квартири 60 м2, а кожен наступний метр буде оподатковуватися. Що стосується будинку, то в межах норми площа до 120 м2. Варто зауважити, що ситуація може відрізнятися залежно від міста та ініціативи міських органів влади. Наприклад, в деяких населених пунктах дозволяється не платити нічого за квартиру до 70 м2. Відрізняється й сума оподаткування одного метра.

Є особи, які звільнені від податку

Станом на січень 2023 року від сплати даного податку звільняються власники житла, яке знаходиться на окупованій території чи близько до зони бойових дій, а також житла, яке було на окупованій території, але наразі регіон звільнений.

Суми різні, все залежить від площі та регіону проживання. Для сплати податку громадянину виділяють 60 днів. Зазначимо, що поверх основної виплати може бути ще додатковий податок на розкіш. Він стосується квартир площа яких більше ніж 300 м2, та будинків площею понад 500 м2. Власники таких помешкань можуть заплатити 25 000 гривень і більше.

Вступає в дію й багато інших оновлень

Зокрема з січня за новими правилами працюють обмінники. Відтепер вони платитимуть додатковий податок — фіксовану суму, яка дорівнює від однієї до трьох мінімальних заробітних плат. Одну МЗП платитимуть пункти обміну, які розташовані в населених пунктах, де проживає до 50 тисяч осіб. По три МЗП платитимуть ті, де населення перевищує 50 000 осіб. Крім цього в силі залишаються всі інші податки, які вираховуються з доходу фінансової установи.