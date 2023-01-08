Обменники массово отказываются принимать доллары: что происходит

В Украине отказываются принимать доллары. Речь идет о поврежденных и устаревших банкнотах, то есть долларах, выпущенных до 1996 года. Для обмена такой купюры придется обращаться в государственный банк, который отправит ее заграничному банку, и тот проведет замену.

Поврежденные банкноты гривны принимают в отделения Национального банка Украины, а обменом долларов занимаются только иностранные финансовые учреждения. Такая услуга оплачивается отдельно и зависит от степени повреждения. Она может достигать даже 50%.

Проблемы могут возникнуть в таких ситуациях:

валюта, на которой есть сразу несколько разных повреждений;

банкнота слишком изношенная;

банкнота порвана;

на деньгах есть пятна краски.

В зависимости от степени изношенности или уровня повреждений размер комиссии может составлять от 5% до 50%. В банках комиссия может быть ниже, посредники берут дороже, но деньги могут отдать сразу и гражданину не придется ждать.

В Национальном банке Украины утверждают, что к ним часто обращаются граждане с жалобами и запросами относительно отказов банков принимать для обмена изношенные или старые банкноты.

Тем не менее отказ обменять доллары не будет нарушением. Но только при условии, что деньги были выпущены еще до 1996 года. Дело в том, что после 1996 в Соединенных Штатах Америки выпустили банкноты с новым дизайном и новыми, более сложными, защитными элементами. В итоге кассиры не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих, поскольку старый образец долларов уже давно не в обороте.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину, Национальный банк заморозил курс доллара, а также запретил выводить валюту за границу. Таким образом государство пытается удержать экономику в стране. Сейчас доллар зафиксирован на уровне 36,6 гривны за доллар, на черном рынке доллар стоит примерно 42 гривны за доллар. Эксперты прогнозируют, что такая ситуация сохранится примерно до середины лета, затем с высокой вероятностью НБУ решится отпустить курс доллара в свободное плавание.