Обмінники масово відмовляються приймати деякі долари: що відбувається

В Україні відмовляються приймати долари. Йдеться про пошкоджені та застарілі банкноти, тобто долари, випущені до 1996 року. Для обміну такої купюри доведеться звертатися до державного банку, який надішле її закордонному банку, щоб той провів заміну.

Пошкоджені банкноти гривні приймають у відділеннях Національного банку України, а обміном доларів займаються лише іноземні фінансові установи. Така послуга оплачується окремо та залежить від ступеня пошкодження. Вона може сягати навіть 50%.

Проблеми можуть виникнути у таких ситуаціях:

валюта, де є відразу кілька різних ушкоджень;

банкнота надто зношена;

банкнота розірвана;

на грошах є плями фарби.

Залежно від ступеня зношеності чи рівня ушкоджень розмір комісії може становити від 5% до 50%. У банках комісія може бути нижчою, посередники беруть дорожче, але гроші можуть віддати одразу і громадянину не доведеться чекати.

У Національному банку України стверджують, що до них часто звертаються громадяни зі скаргами та запитами щодо відмов банків приймати для обміну зношені чи старі банкноти.

Проте відмова обміняти долари не буде порушенням. Але лише за умови, що гроші було випущено ще до 1996 року. Річ у тім, що після 1996 у Сполучених Штатах Америки випустили банкноти з новим дизайном і новими складнішими захисними елементами. Зрештою касири не можуть відрізнити фальшиві банкноти від справжніх, оскільки старий зразок доларів уже давно не в обігу.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення окупантів до України Національний банк заморозив курс долара, а також заборонив виводити валюту за кордон. Таким чином, держава намагається утримати економіку в країні. Наразі долар зафіксований на рівні 36,6 гривні за долар, на чорному ринку долар коштує приблизно 42 гривні за долар. Експерти прогнозують, що така ситуація збережеться приблизно до середини літа, потім із високою ймовірністю НБУ наважиться відпустити курс долара у вільне плавання.