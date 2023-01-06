Пенсии возрастут: треть украинцев получит минимум 700 гривен доплаты

В 2023 году украинцы не сильно надеются на доплаты к пенсии или зарплате, ведь их размер заморожен. Из-за критической экономической ситуации в стране, Правительство заморозило размер всех выплат минимум до конца этого года. Но есть одно исключение и это ежегодная мартовская индексация. Она таки состоится, хотя и будет касаться только пенсий. По предварительным расчетам, пенсии должны проиндексироваться на 24%. Сюда входит 50% от уровня прошлогодней инфляции, то есть 15% из 30% на которые инфляция подпрыгнула. А также процент роста средней заработной платы за последние три года. Индексация коснется всех пенсий, но, к сожалению, не каждый пенсионер почувствует изменения. Некоторым действительно придут пенсии на 600-700 гривен выше. А некоторые и дальше продолжат получать то, что всегда.

Дело в сложной расчетной формуле

Дело в том, что индексируют не фактическую выплату, а расчетную. То есть, если человек получает 2600 ежемесячно, то под индекс попадет не это число, а 2050. То есть чистая минимальная пенсия без доплат за наработанный стаж и различные выслуги. В результате индексации минималка вырастет до 2542 гривны. А поскольку фактическая пенсия у людей выше, то соответственно они не получат ничего.



Тем, кто получает 3000 гривен и больше ежемесячно, индексация будет ощутимой. Им досчитают 700 и больше гривен. То есть, выиграют те у кого пенсия, выше средней и максимальной. Суммарное количество таких лиц составляет примерно треть всех пенсионеров в стране. Владельцы минимальной выплаты, к сожалению, облегчения не почуствуют.

Зарплату и вовсе не будут менять

Минимальная зарплата вообще не подпадает под индексацию, ведь о ней ничего не указывается в законе. Следовательно, в течение 2023 года она составит 6700 гривен. Эту сумму, как минимальную, обязуется выплачивать каждый работодатель, официально трудоустраивающий рабочих.