Пенсії зростуть: третина українців отримає мінімум 700 гривень доплати

У 2023 році українці не сильно сподіваються на доплати до пенсії чи зарплати, адже їх розмір заморожено. Через критичну економічну ситуацію в країні, Уряд заморозив розмір всіх виплат мінімум до кінця цього року. Але, є одне виключення і це щорічна березнева індексація. Вона таки відбудеться хоча й стосуватиметься лише пенсій. За попередніми розрахунками, пенсії мають проіндексувати на 24%. Сюди входить 50% від рівня минулорічної інфляції, тобто 15% з 30% на які інфляція підстрибнула. А також відсоток росту середньої зарплати за останні три роки. Індексація торкнеться всіх пенсій, але на жаль не кожен пенсіонер відчує зміни. Декому дійсно прийдуть пенсії на 600-700 гривень вищі. А дехто й надалі продовжить отримувати те, що завжди.

Справа у складній розрахунковій формулі

Справа в тому, що індексують не фактичну виплату, а розрахункову. Тобто якщо особа отримує 2600 щомісяця, то під індекс потрапить не це число, а 2050. Тобто чиста мінімальна пенсія без доплат за напрацьований стаж та різноманітні вислуги. В результаті індексації, мінімалка зросте до 2542 гривні. А так як фактична пенсія в людей вища, то відповідно вони не отримають нічого.

Тим хто отримує 3000 гривень і більше щомісяця, індексація буде відчутною. Їм дорахують 700 і більше гривень. Тобто, виграють ті в кого пенсія, вище середньої та максимальна. Сумарна кількість таких осіб складає приблизно третину від усіх пенсіонерів в країні. Власники мінімальної виплати, на жаль, полегшення не зазнають.

Зарплату й зовсім не мінятимуть

Мінімальна зарплата взагалі не потрапляє під індексацію, адже про неї нічого не вказується у законі. Відтак, протягом 2023 року вона становитиме 6700 гривень. Цю суму, як мінімальну, зобов’язується виплачувати кожен роботодавець, який офіційно працевлаштовує робітників.