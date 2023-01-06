Українцям розповіли, як можна суттєво зменшити суми в платіжках за опалення

Під час опалювального сезону дехто з українців змушений платити величезні суми щомісяця за опалення. І навіть попри те, що ціну газу зафіксували на весь опалювальний сезон, декому вона не під силу. Виявляється за опалення можна платити менше. Державне агентство з питань енергоефективності дало громадянам кілька рекомендацій. Якщо ви ще цього не зробили, можливо саме час виправити ситуацію.

Потрібно встановити новий лічильник і супутнє обладнання

Українцям радять в першу чергу замінити лічильник, обладнати радіатор термостатичним вентилем та замінити старе обладнання. Ось, як ці рекомендації виглядають у розширеному вигляді:

Встановіть спеціальні газові та теплові лічильники. Інколи така маніпуляція дозволяє одразу ж в рази зменшити суми в платіжках. Встановіть на кожний радіатор термостатичний вентиль. Тоді можна самостійно регулювати кількість тепла. А ще коригувати температуру у кожній кімнаті окремо. Це також добряче дозволяє економити. Якщо ваша колонка вже старше 15 років, пора її замінити.

Крім цього радять потурбуватися, щоб меблі та цупкі штори не затуляли радіатори.

“Опалювальні прилади та радіатори будуть ефективнішими, якщо їх не затуляти меблями. Щільні штори допомагають утримувати тепло в будинку, але заважають надходженню тепла з радіаторів. Товстий килим знижує тепловитрати через підлогу. Модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація тепла – це реальний спосіб економії“, – зазначають у відомстві.

Також варто подбати про утеплення будинку

Якщо є можливість утеплити будинок, замінити вікна чи двері — це теж варто зробити. У багатоповерхівках потрібно ще й подбати про утеплення під’їзду, особливо якщо двері старі чи не щільно зачиняються. Це ще й буде ефективно в моменти тривалих відключень електроенергії. В утеплених приміщеннях температура знижується значно повільніше.