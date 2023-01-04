В скором времени стартует новая помощь размером в 16 000 гривен на человека: детали

Война продолжается и поддержка тех, кто от нее больше всего пострадал, тоже. Внутреперемещенные лица продолжают получать ежемесячное пособие. Более того, перечень областей жители которых могут оформить статус ВПЛ, существенно расширят. Туда снова будет входить столица, Киевская область, Одесская. Перечень будут постоянно обновлять в зависимости от ситуации на фронте и в стране. Также уже совсем скоро начнут выплачивать денежную помощь людям, получившим инвалидность в результате боевых действий. Речь о лицах, получивших I-II группы инвалидности. Условия предоставления помощи прописаны законом “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

Один человек получит 16 000 гривен

Деньги будут выплачиваться в течение четырех месяцев (по 4000 гривен в месяц). Выплаты начислят лицам, уже оформившим инвалидность и если эта информация внесена в соответствующие реестры. Пока проект еще на стадии доработки. Ожидается, что процедура оформления выплат будет максимально упрощенной. Никаких бюрократий и тем более коррупции. Документы можно подать в электронном формате.

Анонсируют и ряд других выплат

Также украинцам анонсируют и ряд других программ. Актуальный перечень выплат всегда можно посмотреть на сайте Минреинтеграции, или на платформе еПомощь или даже в “Дии”. В частности сейчас помощь могут оформить жители Киевщины и Харьковщины. По 2200 гривен ежемесячно (в течение трех месяцев) будет выплачиваться американская компания HIAS. Речь о жителях населенных пунктов, которые в течение войны были по крайней мере, какое-то время под оккупацией.

Следует отметить, что с 2023 года изменились правила начисления некоторых социальных выплат. В частности, те выплаты, которые рассчитывают, учитывая доходы граждан, больше не будут продолжать автоматически. Это, например, помощь многодетным семьям, субсидия, пособие по безработице и т.д. Получателям нужно обратиться в органы социальной защиты населения и предоставить все актуальные документы, чтобы деньги продолжали поступать.