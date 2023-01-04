Незабаром стартує нова допомога розміром у 16 000 гривень на особу: деталі

Війна продовжується і підтримка тих хто від неї найбільше постраждав, теж. Внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати щомісячну допомогу. Більше того, перелік областей мешканці яких можуть оформити статус ВПО, суттєво розширять. Туди знову входитиме столиця, Київська область, Одеська. Перелік постійно оновлюватимуть залежно від ситуації на фронті та в країні. Також, вже зовсім скоро почнуть виплачувати грошову допомогу людям, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Мова про осіб, які отримали I-II групи інвалідності. Умови надання допомоги прописані законом “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Одна особа отримає 16 000 гривень

Гроші виплачуватимуть протягом чотирьох місяців (по 4000 гривень щомісячно). Виплати нарахують особам, які вже оформили інвалідність і ця інформація внесена до відповідних реєстрів. Наразі проект ще на стадії доопрацювання. Очікується, що процедура оформлення виплат буде максимально спрощеною. Жодних бюрократій та тим паче корупції. Документи можна буде подати у електронному форматі.

Анонсують й ряд інших виплат

Також, українцям анонсують й ряд інших програм. Актуальний перелік виплат завжди можна подивитися на сайті Мінреінтеграції, або на платформі єДопомога чи навіть у “Дії”. Зокрема, зараз допомогу можуть оформити мешканці Київщини та Харківщини. По 2200 гривень щомісячно (протягом трьох місяців) виплачуватиме американська компанія HIAS. Мова про мешканців населених пунктів, які протягом війни були принаймні якийсь період часу під окупацією.

Варто зауважити, що з 2023 року змінилися правила нарахування деяких соціальних виплат. Зокрема, ті виплати які розраховують враховуючи доходи громадян, більше не продовжуватимуть автоматично. Це, наприклад, допомога багатодітним родинам, субсидія, допомога по безробіттю тощо. Отримувачам потрібно звернутися у органи соціального захисту населення та подати всі актуальні документи, щоб гроші продовжували надходити.