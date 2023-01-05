В этом году многие украинцы останутся без пенсии: подробнее об изменениях в законодательстве

Новый год принес много изменений для украинцев и, к сожалению, большинство из них совсем не положительные. В частности, в январе начнут расти тарифы на электроэнергию и воду. А вот пенсии и зарплаты не будут повышаться. Их правительство заморозило на весь год. Более того, некоторые украинцы не смогут оформить пенсию на которую еще в прошлом году по всем правилам претендовали. Дело в том, что вступают в силу новые правила, касающиеся пенсионной реформы. Строже будут требования к стажу. С 2023 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно минимум 30 лет стажа, а не 29 как это было в 2022-м.

Данные обновления были прописаны еще в 2017 году

Большинство нововведений, которые вступают в силу в 2023 году, были прописаны еще в далеком 2017 году.

Пенсионный возраст остается неизменным – 60 лет. Минимальный стаж составляет 30 лет, а в следующем году составит 31 год и так далее вплоть до 2028 года включительно. Многим украинцам придется работать до 63 или даже 65 лет, чтобы выполнить требования к стажу и выйти на заслуженный отдых.

Еще одним вариантом будет покупка недостающего года. Сумма рассчитывается исходя из минимального прожиточного минимума и размера пенсии, на которую лицо претендует. Формула расчета сложная и уточнять детали следует в Пенсионном Фонде. Однако, как отмечают эксперты, даже при условии, что лицо претендует на минимальную пенсию, этот год обойдется ему минимум в 30 000 гривен. То есть купить его смогут не все. Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птахи Лидия Ткаченко подвергла критике реформу.

«Легче тогда вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не мучить людей по критериям со стажем. Многим людям в нынешних условиях не будет хватать такого стажа для получения пенсии», – заявила Ткаченко.

Усложняет ситуацию и война. Множество людей вообще лишились работы и стаж им не начисляется.