Цьогоріч багато українців залишаться без пенсії: детальніше про зміни в законодавстві

Новий рік приніс багато змін для українців і на жаль більшість з них зовсім не позитивні. Зокрема, в січні почнуть рости тарифи на електроенергію та воду. А от пенсії та зарплати не підвищуватимуться. Їх Уряд заморозив на весь рік. Більше того, дехто з українців не зможуть оформити пенсію на котру ще минулого року за всіма правилами претендували. Річ в тім, що вступають в дію нові правила, які стосуються пенсійної реформи. Суворішають вимоги до стажу. З 2023 року для того, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мінімум 30 років стажу, а не 29 як це було у 2022-му.

Дані оновлення було прописано ще у 2017 році

Більшість нововведень, які вступають в дію у 2023 році були прописані ще у далекому 2017. Відтак оновлення наступні:

Пенсійний вік залишається незмінним — 60 років. Мінімальний стаж становить 30 років, а у наступному році становитиме 31 рік і так далі аж до 2028 року включно. Багатьом українцям доведеться працювати до 63 або навіть 65 років, щоб виконати вимоги до стажу і вийти на заслужений відпочинок.

Ще одним варіантом буде купівля року, якого не вистачає. Сума розраховується виходячи з мінімального прожиткового мінімуму та розміру пенсії на яку особа претендує. Формула розрахунку складна і уточнювати деталі варто у Пенсійному Фонді. Однак, як зазначають експерти навіть за умови, що особа претендує на мінімальну пенсію, цей рік обійдеться їй мінімум у 30 000 гривень. Тобто купити його зможуть не всі. Старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птахи Лідія Ткаченко розкритикувала реформу.

«Легше тоді взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити людей критеріями зі стажем. Багатьом людям у нинішніх умовах не вистачатиме такого стажу для отримання пенсії”,— заявила Ткаченко.

Ускладнює ситуацію й війна. Безліч людей взагалі позбулися роботи і стаж їм не нараховується.