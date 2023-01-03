Майже 300 тисяч за гектар: названо регіон з захмарною вартістю гектара землі

Найбільше операцій по реалізації сільськогосподарських земель було укладено в Харківській області. Друге та третє місце зайняли Дніпропетровська та Полтавська області.

Всього з 24 лютого, тобто з дня повномасштабного вторгнення, на ринку землі було проведено 41 979 операцій, які охоплюють 77 668 гектарів.

Водночас за весь час з моменту запуску ринку землі було укладено майже 143 тисяч земельних договорів на загальну площу понад 320 гектарів. Таку інформацію повідомили в Кабінеті міністрів України.

Середня вартість гектара складає 52 462 гривень. Такий показник отримали на основі розрахунку проведеного за результатами 117 з половиною тисяч договорів. Перше місце в рейтингу займає Івано-Франківська область, де ціна за один гектар землі складає 292 700 гривень за гектар.

Лідером за проданими площами земля стала Харківська область. Це пов’язують зі страхом людей продовження чи поновлення наступу рашистів. Українці прагнуть швидше продати землю навіть на невигідними цінами, аби отримати кошти, які можливо будуть використані для евакуації в більш безпечні регіони України чи навіть за кордон.

Якщо говорити про регіони. де українці найбільш активно продавали та купували землю, то це буде виглядати наступним чином:

Харківська область – 39,5 тисячі гектарів;

Дніпропетровська – 29 тисяч гектарів;

Полтавська – 26,3 тисячі гектарів;

Кіровоградська – 26,1 тисячі гектарів;

Херсонська – 21 тисяча гектарів.

Станом на початок 2023 року нотаріуси з Державного земельного кадастру працюють в штатному режимі. Зараз доступні всі реєстри, чого не можна було сказати на початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України.

Нагадаємо що раніше в Українському клубі аграрного бізнесу розповідали, що на фоні повномасштабного вторгнення площі під посів зернових культур скоротять на 45%, а врожайність впаде на 60%, у порівнянні з довоєнним часом, тобто 2021 роком. Посівна кампанія 2022 року стала справжнім викликом для українців, в тому числі через атаки окупантів за зерносховища та навіть поля, посівна 2023 не буде простішою, але тепер ми готові до викликів.