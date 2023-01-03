Цього немає в Європі: українські аптеки почали приймати криптовалюти

Тепер українці можуть купувати ліки в аптеках “Копійка”, “Шар@” та “АНЦ” за криптовалюту з 3 січня, але поки лише в Києві.

Аптечний холдинг АНЦ в склад, якого входять аптеки мереж “Копійка”, “Шар@” та “АНЦ” першими на українському та європейському ринку запустили оплату криптовалютами. Тепер придбати ліки за криптовалюту можна на офіційному сайті ANC.ua за допомогою сервісу Binance Pay. Про це повідомила Асоціація ритейлерів України (Retail Association of Ukraine, RAU).

Можливість проводити оплату за допомогою криптовалют тепер можна в аптеках Києва. Нововведення набрало чинності з 3 січня. Це чудова новина для українців, які охоче сприймають різноманітні нововведення. Наразі криптовалюти досить популярні серед наших громадян. До того ж це чудовий спосіб інвестувати, проте потрібно розуміти всі ризики цієї справи. Ніколи не потрібно вкладати більше грошей. ніж ви готові втратити, адже ця справа непрогнозована і передбачити ризики неможливо. ,

Для того, що оплатити покупку ліків за допомогою криптовалюти достатньо завантажити додаток Binance (iOS/Android). Пройти верифікацію можна за допомогою Дія чи додавши фотографії документів. Після чого потрібно перейти на офіційний сайт ANC.ua та обрати потрібні товари. Додайте їх в корзину та перейдіть до оформлення та оплати замовлення. Вкажіть прізвище, ім’я, номер телефону та оберіть потрібний спосіб оплати, у випадку оплати криптовалютою оберіть спосіб оплати за допомогою Binance Pay.

Замовлення можна забрати особисто в найближчій аптеці холдингу АНЦ.

Раніше повідомлялося, що “Фармак”, “Дарниця” та “Артеріум” опинилися в надзвичайно складній ситуації через постійні відключення електропостачання. Виробники попередили про ймовірне підвищення цін на ліки, адже постійні ракетні атаки на нашу критичну інфраструктуру, ускладнюють ситуацію з виробництвом препаратів. Але всі ми віримо в ЗСУ та наших енергетиків, і чекаємо покращення ситуації.