Важливе повідомлення від ПФУ: коли розпочнеться фінансування пенсій за січень 2023 

В умовах воєнного стану більшість коштів з державного бюджету спрямовуються на забезпечення потреб військових, а соціальні виплати, включно із пенсіями відходять на другий план.

В пресслужбі Пенсійного фонду України повідомили, коли розпочнеться виплат пенсій на січень 2023 року.

Згідно з даними ПФУ станом на 2022 рік на пенсійні виплати спрямували 575,2 мільярда гривень. Крім того, було надано 7, 015 млн пенсійних послуг особам, які звернутися до органів Пенсійного фонду України.

А от що стосується фінансування виплати пенсій за січень цього року, то згідно з затвердженим графіком виплати стартуватимуть 2 січня 2023 року.

Як стверджує міністр соціальної політики Оксана Жолнович. пенсії можуть затримуватися на незначний період, до кількох днів, в умовах воєнного часу. Мова не йде про те, що в якийсь місяць пенсій зовсім не буде. Міністерка запевняє, що ситуація в країні контрольована, і на виплати пенсій вистачає, навіть попри те, що пріоритет зараз — забезпечення військовослужбовців. Завдяки підтримці наших іноземних партнерів економіки Україні повноцінно функціонує, хоч і не в такому масштабі як до вторгнення російських окупантів.

Стосовно пріоритетів, то слід розуміти, що Казначейство в першу чергу опрацьовує платіжки Збройних сил України, а вже тоді розглядає соціальну сферу. Саме соціалка йде наступною у черзі після ЗСУ, тому українці можуть не хвилюватися стосовно затримок пенсій.

Звісно, умови повномасштабної війни диктують свої правила не тільки в прибуткову частину бюджету, але й змушує перенаправляти кошти за пріоритетними напрямками. Але допоки на нашій стороні весь демократичний світ, українські пенсіонери можуть не хвилюватися.

Наші Збройні сили борються на нормальне життя та свободу, саме тому вони роблять все можливе, щоб витіснити ворога за межі України. До речі, українці, які жили в окупації тепер можуть отримати пенсію за весь період, тобто пенсія дочекається свого отримувача.