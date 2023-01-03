Пенсії в Україні підвищать: в Мінсоцполітики назвали терміни

Востаннє індексація пенсійних виплат в Україні проводилася в грудні 2022 року. Наступне підвищення буде швидше. В Міністерстві соціальної політики обіцяють переглянути пенсійні виплати вже в березні 2023 року, навіть в складних умовах, які спровокувало повномасштабне вторгнення окупантів.

Такою інформацією в прямому ефірі Національного телемарафону “”Єдині новини ”поділилася міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона запевнила українців, що ресурси для підвищення пенсійних виплат знайдуться, а вже наприкінці цього місяця стане відомо, яким буде відсоток інфляції, і відповідно на який відсоток проіндексують пенсії.

Звітність за останній місяць року буде допрацьовуватися в січні. Саме тоді можна розрахувати реальний рівень інфляції. Тож за словами Оксани Жолнович ближче до початку лютого буде точно відомо, на який відсоток підвищать пенсійні виплати.

Нагадаємо, що раніше законотворці обговорювали можливість підвищення пенсій завдяки коштам меценатів. Пропонують дозволити всім охочим обрати пенсіонерам на основі віку, стажу та розміру пенсії та допомагати йому фінансово. Все це буде відбуватися за посередництва пенсійного фонду, тобто 70% пожертви піде конкретному пенсіонеру, а інші 30% потраплять в загальний фонд для підвищення виплат іншим пенсіонерам. Наразі така ініціатива на етапі обговорення. Проте мільйони пенсіонерів з нетерпінням чекають його підтримки.

Також всі українці старше 70 років мають право на надбавки за вік, таким чином особи з мінімальним потрібним стажем будуть отримувати по 300 гривень додатково щомісяця, особи у віці від 75 років — 400 та 500 гривень після досягнення 80 років. Також ці виплати будуть індексуватися, тобто зростатимуть разом кожним підвищенням пенсії

Також з 1 січня на Пенсійний фонд України переклали чимало нових обов’язків. Відтепер саме ПФУ буде займатися розрахуванням та виплатою лікарняних, а також нарахуванням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.