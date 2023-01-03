Прогноз невтішний : стало відомо, якою буде погода на Різдво

Новий рік Україна зустріла з аномально теплою погодою, яка побила всі рекорди. Така погода збережеться на початку першого тижня січня, але вже ближче до 7 числа очікується значне зниження температури. Ми розпитали синоптика Ігоря Кібальчича, якою буде погода до кінця тижня.

Вівторок. 3 січня

Сьогодні на вулиці буде хмарно, але без опадів, вітер західний та південно-західний 7-12 м/с Температура повітря вночі буде на рівні від +3 до +8 градусів вночі, від +7 до +12 на півночі та сході, а в центрі, на півдні та заході до +16.

Середа, 4 січня

Опадів не буде, спостерігатиметься північно-західний вітер 7-12 м/с. Температура почне падати, термометри покажуть від +1 до +6 градусів, вдень температура коливатиметься від +4 на Лівому березі України до +12 на півдні.

Четвер, 5 січня

По всій країні спостерігатимуться опади у вигляді дощу, лише у північних регіонах піде сніг з дощем. Вітер південно-західний з переходом та північно-західний, 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі опуститься до 0 градусів, на Лівобережжі до -3. Вдень температура становитиме від +4 до +9 та +10-12 на півдні України.

П’ятниця, 6 січня

Дощ поступово перейде в сніг в нічний час. Вдень прогнозується суха погода на всій території країни. На півночі та в центрі можлива ожеледь на дорогах.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на заході 3-8 м/с.

Температура протягом доби становитиме від -3 до +2, на півдні +2-7 градуси, на півночі від -7 до -2.

Субота та неділя, 7-8 січня

В суботу черговий атлантичний циклон принесе нам опади у вигляді мокрого снігу та дощу на півдні. В неділю ситуацію змінить скандинавський антициклон, тому значних опадів не буде. Температура повітря вночі опуститься до -8 в суботу та до -12 в неділю. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -7 до -2 градусів, на півдні на заході близько нуля.