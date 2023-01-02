Тарифы на газ поменялись: сколько придется платить с 1 января

С приходом Нового года украинцы сразу столкнулись с новыми ценами на товары и услуги. Это традиционно для января, а тем более в этом году, когда цены и так все удерживают из последних сил. Не исключение и коммунальные платежи. О том, что стоимость электроэнергии и холодной воды вырастет, предупреждали еще в декабре. Что касается газа и горячей воды, то все проще, ведь действует мораторий. Украинцы будут платить за газ и, как и в декабре, и цена не может изменяться в течение всего периода, пока действует военное положение и шесть месяцев после его завершения. Но, несмотря на это, некоторые поставщики таки подкорректировали свои тарифы. Вот, как выглядит ситуация по состоянию на сегодняшний день.

Некоторые снизили цену на несколько копеек

В настоящее время 98% украинцев являются клиентами Нафтогаза. Так мол, они защищены от стремительных ценовых колебаний, происходящих на европейском рынке. Но есть несколько других поставщиков, которые все еще предлагают свои услуги. Их прайс колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Таблица цен по состоянию на январь выглядит следующим образом:

7,70 грн за куб предлагает компания Эру Людям;

7,799 грн за куб – «Энерджи Трейд Групп». Кроме этого данная компания еще предлагает клиентам акцию “Черная пятница”. В рамках предложения к концу отопительного сезона цена газа будет составлять 7,699 грн за кубометр;

7,96 грн за куб предлагает «Нефтегаз Украины»;

7,98 грн за куб – «Прикарпат Энерго Трейд»;

7,99 грн за куб – «Полтавагаз Сбыт».

Это поставщики, у которых самые низкие цены в Украине. Есть и ряд компаний, выставивших ценник на уровне 9,99 грн. Однако, украинцам стоит знать, что если вы захотите перейти к поставщику, у которого цены ниже, сначала ознакомьтесь со всеми условиями. Некоторые компании предлагают вышеуказанные цены только для старых клиентов. А вот для новых действует новый прайс, и не всегда он выгоден.

Что касается электроэнергии, то с января цены поднимутся для предпринимателей. Подорожание будет постепенным и в несколько этапов. Что касается холодной воды, цены вырастут для всех. Тарифы разнятся в зависимости от города.