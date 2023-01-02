Тарифи на газ зазнали змін: скільки доведеться платити з 1 січня

З приходом Нового року українці одразу ж стикнулися з новими цінами на товари та послуги. Це традиційно для січня, а тим паче цьогоріч, коли ціни й так всі втримують з останніх сил. Не виключення й комунальні платежі. Про те, що вартість електроенергії та холодної води зросте попереджували ще в грудні. Щодо газу та гарячої води, то тут все простіше, адже діє мораторій. Українці платитимуть за газ та, як і в грудні і ціна не може змінюватися протягом всього періоду поки діє воєнний стан та шість місяців після його завершення. Але попри це, деякі постачальники таки підкорегували свої тарифи. Ось, як виглядає ситуація станом на сьогодні.

Дехто знизив ціну на декілька копійок

Наразі 98% українців є клієнтами Нафтогазу. Так мовляв, вони захищені від стрімких цінових коливань, які відбуваються на європейському ринку. Та є й кілька інших постачальників, які все ще пропонують свої послуги. Їхній прайс коливається в межах 7,70 до 9,99 грн.

Таблиця цін станом на січень виглядає наступним чином:

7,70 грн за куб пропонує компанія Еру Людям;

7,799 грн за куб – «Енерджі Трейд Груп». Крім цього дана компанія ще пропонує клієнтам акцію “Чорна п’ятниця”. В рамках пропозиції до кінця опалювального сезону ціна газу становитиме 7,699 грн за кубометр;

7,96 грн за куб пропонує «Нафтогаз України»;

7,98 грн за куб – «Прикарпат Енерго Трейд»;

7,99 грн за куб – «Полтавагаз Збут».

Це постачальники у яких найнижчі ціни в Україні. Є й низка компаній, які виставили цінник на рівні 9,99 грн. Однак, українцям варто знати, що якщо ви захочете перейти до постачальника в якого ціни нижчі, спочатку ознайомтеся з всіма умовами. Деякі компанії пропонують вищевказані ціни лише для старих клієнтів. А от для нових діє новий прайс, і не завжди він вигідний.

Щодо електроенергії, то з січня ціни зростуть для підприємців. Подорожчання буде поступовим та у кілька етапів. Щодо холодної води, то ціни зростуть для всіх. Тарифи відрізняються залежно від міста.