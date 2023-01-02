В січні очікуються магнітні бурі: чого очікувати від Сонця та кому варто берегтися

Очікується, що протягом січня сонячна активність буде помірною. В понеділок геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде доволі низькою, але ризик спалахів М-класу зберігається.

Перша магнітна буря в новому році відбудеться 3 січня.

Ця подія не найкращим чином вплине на самопочуття метеозалежних людей.

Слабкі магнітні бурі очікуються 19-20 та 23 січня.

Проте не можна забувати, що Сонце непостійне, а тому прогноз активності може змінитися.

Таким чином, в перший місяць 2023 року очікується:

Магнітні бурі очікуються 3, 19-20 та 23 січня.

Невеликі геомагнітні сплески можливі 4 та 18 січня.

Загалом цей місяць буде досить спокійним, але не можна ігнорувати той факт, що сонячну активність доволі важко передбачити, тож ситуація може змінитися доволі швидко.

Якою буде сонячна активність 2 січня

Станом на понеділок, 2 січня сонячна активність буде на низькому рівні.

За останні 24 години на Сонці зафіксовано п’ять спалахів С-класу, максимальні значення яких досяг спалах класу С9,11. Такі спалахи майже не чинять впливу на нашу планету.

Сонячна активність на 2 січня:

Вірогідність малого геомагнітного шторму – 5%

Вірогідність великого геомагнітного шторму – 1%

Вірогідність спалаху на Сонці М-класу – 40%

Вірогідність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 32.

Щоб знизити негативний вплив Сонця, метеозалежним людям потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:

менше часу проводити на сонці;

приділити час ранковому тренуванню, всього кілька простих вправ чи навіть півгодинна прогулянка позбавлять стресу та покращать кровообіг;

відмовтеся від вживання алкоголю та скоротіть кількість сигарет;

постарайтеся обмежити споживання кави та енергетичних напоїв;

прийміть контрастний душ, чергуючи холодну та гарячу воду кожні 10-15 секунд.

Для людей з хронічними захворюваннями, особливо, серцево-судинної системи, рекомендовано завжди мати при собі ліки, адже в період сонячної активності ризик інфарктів та інсультів суттєво зростає.