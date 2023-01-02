В січні очікуються магнітні бурі: чого очікувати від Сонця та кому варто берегтися
Очікується, що протягом січня сонячна активність буде помірною. В понеділок геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде доволі низькою, але ризик спалахів М-класу зберігається.
Перша магнітна буря в новому році відбудеться 3 січня.
Ця подія не найкращим чином вплине на самопочуття метеозалежних людей.
Слабкі магнітні бурі очікуються 19-20 та 23 січня.
Проте не можна забувати, що Сонце непостійне, а тому прогноз активності може змінитися.
Таким чином, в перший місяць 2023 року очікується:
- Магнітні бурі очікуються 3, 19-20 та 23 січня.
- Невеликі геомагнітні сплески можливі 4 та 18 січня.
Загалом цей місяць буде досить спокійним, але не можна ігнорувати той факт, що сонячну активність доволі важко передбачити, тож ситуація може змінитися доволі швидко.
Якою буде сонячна активність 2 січня
Станом на понеділок, 2 січня сонячна активність буде на низькому рівні.
За останні 24 години на Сонці зафіксовано п’ять спалахів С-класу, максимальні значення яких досяг спалах класу С9,11. Такі спалахи майже не чинять впливу на нашу планету.
Сонячна активність на 2 січня:
- Вірогідність малого геомагнітного шторму – 5%
- Вірогідність великого геомагнітного шторму – 1%
- Вірогідність спалаху на Сонці М-класу – 40%
- Вірогідність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
- Кількість сонячних плям – 32.
Щоб знизити негативний вплив Сонця, метеозалежним людям потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:
- менше часу проводити на сонці;
- приділити час ранковому тренуванню, всього кілька простих вправ чи навіть півгодинна прогулянка позбавлять стресу та покращать кровообіг;
- відмовтеся від вживання алкоголю та скоротіть кількість сигарет;
- постарайтеся обмежити споживання кави та енергетичних напоїв;
- прийміть контрастний душ, чергуючи холодну та гарячу воду кожні 10-15 секунд.
Для людей з хронічними захворюваннями, особливо, серцево-судинної системи, рекомендовано завжди мати при собі ліки, адже в період сонячної активності ризик інфарктів та інсультів суттєво зростає.
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