Українці масово відмовляються від готівки: в НБУ розповіли про наслідки

В Національному банку України розповіли, що громадяни України все частіше відмовляються від використання готівки на користь безготівкової оплати. До чого це призведе розповідаємо в нашому матеріалі.

У звіті Національного банку України про фінансову стабільність говориться, що використання готівки відійшло на другий план навіть в умовах війни.

Більшість транзакцій приходиться на міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard. Їх інфраструктура захищена від фізичного впливу війни, оскільки є інтегрованою в міжнародну мережу. Тобто при наявності зв’язку проводити платежі за допомогою карток можна будь-де.

Попри скорочення купівельної активності в жовтні цього року кількість платіжних операцій безготівкового характерну виросла на 3,4%, ніж за аналогічний період минулого року. Цифри були б значно вищими, але інфляція внесла свої корективи.

Можливість безперешкодно здійснювати карткові платежі й надалі призведе до зменшення ролі готівки. Об’єми банкнот та монет поза банками та касами фінансових установ стрімко росли в окремі тижні року. Наприклад, після перших ракетних атак на енергетичну інфраструктуру українці масово знімали готівку, оскільки не було розуміння, що відбуватиметься далі. Також суттєве зростання попиту зростало на початку повномасштабного вторгнення. Загалом страхи українців не реалізувалися, більшість магазинів тепер оснащені генераторами чи застосовують інші методи для забезпечення безперебійного живлення, що дозволяє оплатити покупки безготівково у будь-який час.

Насправді ріст готівки в економіці в цьому році не надто перевищує тогорічні значення. Це ще раз підтверджує, що українці повністю довіряють діям уряду та вірять в Збройні сили України. Жодні ракетні атаки нам не страшні, після повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації українців вже не налякати тимчасовими відключення електропостачання. 2022 рік був дуже складним, всі ми сподіваємося, що новий рік буде кращим та принесе нам радісну звістку про перемогу над ворогом.