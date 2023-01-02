Відомий астролог назвав дату смерті Путіна та описав, як це станеться
Вже не один астролог, екстрасенс, маг та інші спеціалісти подібної галузі прогнозували коли закінчиться війна, або коли помре Путін. Деякі прогнози, стосовно того, що бойові дії перейдуть в нову фазу, збувалися. Стосовно смерті російського диктатора, поки що жодного точного прогнозу не було. І от, нарешті він з’явився. Озвучив його відомий астролог Влад Росс. Каже, що чекати доведеться ще не довго. Імперія похитнеться вже у січні, а її правитель помре весною.
Астролог керується ще й старовинним пророцтвом
Окрім того, що кажуть зірки та Планети, Влад Росс взяв до уваги ще й давнє пророцтво. В ньому йдеться про смерть про смерть Путіна, яка настане незадовго після смерті понтифіка Бенедикта XVI. Дослівно все звучить так: “Згине цар Москви і буде велике аплодування, і всі святкуватимуть після Великодня”.
Понтифік помер наприкінці 2022 року тож тепер залишається лише з нетерпінням чекати чи дійсно збудеться пророцтво.
Астролог підтверджує, що смерть Путіна настане в травні-червні, тобто після Великодня. Мовляв саме в цей період чорний Місяць Путіна входить у дім смерті.
“Але спочатку буде дуже потужний удар по його владі у лютому. Сатурн – планета складнощів та важких ситуацій, дозрівання палацових переворотів, сходиться з планетою влади Юпітером у його натальній карті“, – пояснив Росс.
Щодо смерті диктатора то вона не буде природною. Це буде знищення. “Смерть Путіна буде такою самою, як у Усами Бен Ладена: “томагавки”, удари по всіх його бункерах та знищення. А порох його буде розвіяний десь в океані, щоб навіть не залишилося могили”, – додав Росс.
Новим “царем” може стати мер Москви
Зі слів Росса наступником Путіна може стати мер Москви Сергій Собянін. І хоч багато експертів зазначають, що смерть диктатора мало що змінить, Росс впевнений у зворотньому.
“Це для нас найкращий варіант, тому що це людина, яка кладе плитку в Москві, заробляє на цьому гроші і їй абсолютно однаково, що відбувається навколо. У неї навіть мозок не розуміє, щоб якось воювати. Собянін легко віддасть Крим і відступить з інших захоплених територій”, – підсумував астролог.
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