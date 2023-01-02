Известный астролог назвал дату смерти Путина и описал, как это произойдет

Уже не один астролог, экстрасенс, маг и другие специалисты подобной отрасли прогнозировали, когда закончится война, или когда умрет Путин. Некоторые прогнозы о том, что боевые действия перейдут в новую фазу, сбывались. Что касается смерти российского диктатора, пока никакого точного прогноза не было. И вот, наконец, он появился. Озвучил его известный астролог Влад Росс. Говорит, что ждать придется еще недолго. Империя пошатнется уже в январе, а ее правитель умрет весной.

Астролог руководствуется еще и старинным пророчеством

Кроме того, что говорят звезды и Планеты, Влад Росс принял во внимание еще и древнее пророчество. В нем говорится о смерти Путина, которая наступит незадолго после смерти понтифика Бенедикта XVI. Дословно все звучит так: “Погибнет царь Москвы и будет большое аплодирование, и все будут праздновать после Пасхи“.

Понтифик умер в конце 2022 года и теперь остается только с нетерпением ждать действительно ли сбудется пророчество.

Астролог подтверждает, что смерть Путина наступит в мае-июне, то есть после Пасхи. Мол именно в этот период его черная Луна Путина входит в дом смерти.

“Но сначала будет очень мощный удар по его власти в феврале. Сатурн – планета сложностей и трудных ситуаций, созревание дворцовых переворотов, сходится с планетой власти Юпитером в его натальной карте“, – пояснил Росс.



Что касается смерти диктатора, то она не будет естественной. Это будет уничтожение. “Смерть Путина будет такой же, как у Усамы Бен Ладена: “томагавки”, удары по всем его бункерам и уничтожение. А прах его будет развеян где-то в океане, чтобы даже не осталось могилы”, – добавил Росс.

Новым “царем” может стать мэр Москвы

По словам Росса, преемником Путина может стать мэр Москвы Сергей Собянин. И хотя многие эксперты отмечают, что смерть диктатора мало что изменит, Росс уверен в обратном.

“Это для нас лучший вариант, потому что это человек, который кладет плитку в Москве, зарабатывает на этом деньги и ему совершенно одинаково, что происходит вокруг. У него даже мозг не понимает, чтобы как-то воевать. Собянин легко отдаст Крым и отступит от других захваченных территорий”, – подытожил астролог.