Жолнович прокомментировала информацию об отмене целого ряда соцвыплат

В 2022 году гораздо больше украинцев начали получать социальные выплаты. Это в первую очередь внутренне перемещенные лица, проживающие в оккупации люди, которые потеряли весь доход из-за войны и т.д. На днях в сети появлялась информация, что часть выплат перестанут начислять из-за нехватки средств в бюджете. Это повлекло за собой немалое волнение среди тех, для кого социальная помощь практически единственный вид дохода. Министр социальной политики Оксана Жолнович поспешила успокоить граждан, заверив, что все выплаты сохранятся. Правда, и без изменений не обошлось.

Изменятся условия начисления некоторых выплат

С 1 января 2023 г. изменится порядок начисления некоторых выплат. В частности речь идет о всех выплатах, которые рассчитываются учитывая доход лица, его социальный статус и т.д. Во время войны все выплаты продолжались автоматически. Теперь будут автоматически продолжать выплаты только для лиц, имеющих статус внутренне перемещенных. А вот если вы получаете помощь, как многодетная семья, то придется прийти в органы социальной защиты населения и обновить нужные документы. То есть, все выплаты, не относящиеся к помощи для ВПЛ, нужно снова регулярно оформлять.



Также, Жолнович опровергла информацию о том, что с января не будет выплачиваться пособие по уходу за пожилыми людьми. Будет просто опекунам нужно обновлять документы. Но так, как многие уехали за границу, то процедуру отсрочят.

Размер выплат остается неизменным

Что касается сумм, то они будут неизменными в течение всего 2023 года и это касается абсолютно всех видов выплат от пенсии и зарплаты к помощи ВПЛ. Прожиточный минимум, минимальная зарплата, минимальная пенсия, ежемесячная помощь переселенцам, алименты — все это заморожено на весь 2023 год. У бюджета нет средств, чтобы планировать надбавки. Единственное, что состоится мартовская индексация пенсий. Но она будет не на уровне 24%, как должно было быть, а где-то на уровне 3-5%. То есть, насколько позволяет экономическая ситуация в стране.