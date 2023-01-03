Жолнович прокоментувала інформацію про скасування цілого ряду соцвиплат

У 2022 році набагато більше українців почали отримувати соціальні виплати. Це в першу чергу внутрішньо переміщені особи, люди, які проживали чи проживають в окупації, люди які втратили весь дохід через війну тощо. Днями в мережі з’являлася інформація, що частину виплат припинять нараховувати через брак коштів у бюджеті. Це спричинило неабияке хвилювання серед тих, для кого соціальна допомога практично єдиний вид доходу. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович поспішила заспокоїти громадян запевнивши, що всі виплати збережуться. Щоправда й без змін не обійшлося.

Зміняться умови нарахування деяких виплат

З 1 січня 2023 року зміниться порядок нарахування деяких виплат. Зокрема мова про всі виплати, які розраховуються враховуючи дохід особи, її соціальний статус тощо. Під час війни всі виплати продовжували автоматично. Тепер автоматично продовжуватимуть виплати тільки для осіб, які мають статус внутрішньо переміщених. А от, якщо ви отримуєте допомогу, як багатодітна родина, то доведеться прийти в органи соціального захисту населення та оновити потрібні документи. Тобто, всі виплати, які не стосуються допомоги для ВПО потрібно знову регулярно оформлювати.

Також, Жолнович спростувала інформацію про те, що з січня не буде виплачуватися допомога по догляду за літніми людьми. Буде, просто опікунам потрібно оновлювати документи. Але так, як багато хто виїхав закордон, то процедуру відтермінують.

Розмір виплат залишається незмінним

Стосовно сум, то вони будуть незмінними протягом всього 2023 року і стосується це абсолютно всіх видів виплат від пенсії та зарплати до допомоги ВПО. Прожитковий мінімум, мінімальну зарплату, мінімальну пенсію, щомісячну допомогу переселенцям, аліменти — все це заморожено на весь 2023 рік. В бюджеті немає коштів, щоб планувати надбавки. Єдине, що відбудеться це березнева індексація пенсій. Але вона буде не на рівні 24%, як повинно було б бути, а десь на рівні 3-5%. Тобто наскільки дозволяє економічна ситуація в країні.