Пенсионеры могут получить по 500 гривен дополнительно: как получить компенсационную выплату

Согласно действующему законодательству все украинцы имеют право не только на получении пенсионной выплаты, но и на разного рода доплаты к ней. Такие надбавки положены украинцам после достижения определенного возраста.

Недавно в Пенсионный фонд Украины обратился гражданка с вопросом, если ли право на надбавку к пенсии, если человеку исполнилось 80 лет.

Специалисты ответили, что на основании постановления Кабинета Министров Украины от 16.09.2020 № 849, все украинцы, которым исполнилось 80 лет могут получить ежемесячную компенсационную надбавку в размере 500 гривен. В то же время граждане возрастом от 75 лет могут рассчитывать на надбавку в размере 400 гривен. Гражданам, которым исполнилось 70 лет положена надбавка в размере 300 гривен. При этом такие доплаты положены только при наличии минимального необходимого количества лет стажа.

Также не стоит забывать о регулярной индексации пенсионных выплат. После мартовского повышение пенсий было перерасчета и изменено возрастные надбавки. Сегодня пенсионеры, которым исполнилось 75 лет получают по 456 гривен, а пенсионеры старше 80 лет — 579 гривен ежемесячно. Доплата по возрасту для лиц, которым исполнилось 70 лет по-прежнему составляет 300 гривен, поскольку индексировать такую доплату будут уже в 2023 году.

Такая доплата не слишком большая, особенно с учетом стремительного подорожания товаров первой необходимости на фоне полномасштабного вторжения российских оккупантов, но это все что пока могут предложить власти. Надеемся, что уже в ближайшее время ситуация с пенсионными выплатами улучшится.

Напомним, что ранее разрабатывался законопроект, согласно которому любой работающий украинцев может финансово помочь пенсионеру. При этом 70% суммы от пожертвования будет перечислено конкретному пенсионеру, а остальные 30% передадут на счет Пенсионного фонда Украины для повышения пенсионных выплат остальным украинцам. Когда заработает такая инициатива неизвестно, но это поможет улучшить уровень жизни украинских пенсионеров в сложившихся обстоятельствах.