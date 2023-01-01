Українцям роздадуть по 1800 гривень на комуналку: що для цього потрібно

В Україні 2023 року середній розмір субсидії становитиме 1800 гривень. Правила отримання допомоги на оплату комунальних послуг у 2023 році не змінилися, при цьому ще з минулого року повноваження щодо адміністрування субсидій передали до Пенсійного фонду України.

Середній розмір субсидії на 2023 рік становить 1700-1800 гривень на місяць. Про це повідомили на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у порядку контролю. Формула розрахунку субсидії виглядає так:

Субсидія = плата за ЖКП у межах норм та нормативів – обов’язковий платіж

2023 року на субсидії виділили 37 мільярдів гривень. За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, цієї суми має вистачити для допомоги всім українцям. При цьому, якщо буде відзначено збільшення кількості отримання допомоги, кошти будуть перерозподілятися.

Хто не може розраховувати на отримання субсидії

Станом на 2023 рік у наданні субсидії відмовлять, якщо у вас:

житло, площа якого перевищує 130 кв.м для квартири в багатоквартирному будинку або приватний будинок понад 230 кв.м, виняток – житлові приміщення дитячих будинків сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї;

хтось зі складу домогосподарства або член сім’ї зробив покупку на суму понад 50 тисяч гривень та більше;

у когось зі складу сім’ї у власності є більше одного жилого приміщення, за винятком приміщень у гуртожитках;

є депозит або куплено облігації внутрішньої державної позики на суму понад сто тисяч гривень;

у власності є транспортний засіб “молодший” за п’ять років з року випуску, крім мопеда та причепа та/або більше одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менш як 15 років, крім мопеда та причепа.

Також в отриманні субсидії відмовлять, якщо у складі сім’ї є безробітні повнолітні особи.