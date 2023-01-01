Пенсіонери можуть отримати по 500 гривень додатково: як отримати компенсаційну виплату

Згідно з чинним законодавством, всі українці мають право не тільки на отримання пенсійної виплати, а й на різного роду доплати до неї. Такі надбавки зараз доступні українцям після досягнення певного віку.

Нещодавно до Пенсійного фонду України звернулася громадянка з питанням, чи має право на надбавку до пенсії, якщо людині виповнилося 80 років.

Фахівці відповіли, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 849 усі українці, яким виповнилося 80 років, можуть отримати щомісячну компенсаційну надбавку у розмірі 500 гривень. Водночас, громадяни віком від 75 років можуть розраховувати на надбавку у розмірі 400 гривень. Громадянам, яким виповнилося 70 років, належить надбавка у розмірі 300 гривень. При цьому такі доплати належать лише за наявності мінімальної необхідної кількості років стажу.

Також не варто забувати про регулярну індексацію пенсійних виплат. Після березневого підвищення пенсій було перераховано та змінено вікові надбавки. Сьогодні пенсіонери, яким виповнилося 75 років, отримують по 456 гривень, а пенсіонери старше 80 років — 579 гривень щомісяця. Доплата за віком для осіб, яким виповнилося 70 років, як і раніше, становить 300 гривень, оскільки індексуватимуть таку доплату вже у 2023 році.

Така доплата не надто велика, особливо з урахуванням стрімкого подорожчання товарів першої необхідності на тлі повномасштабного вторгнення російських окупантів, але це все, що поки що може запропонувати влада.Сподіваємося, що вже найближчим часом ситуація з пенсійними виплатами покращає.

Нагадаємо, що раніше розроблявся законопроєкт, згідно з яким будь-який працюючий українець може фінансово допомогти пенсіонеру. При цьому 70% від пожертвування буде перераховано конкретному пенсіонеру, а решту 30% передадуть на рахунок Пенсійного фонду України для підвищення пенсійних виплат решті українців. Коли запрацює така ініціатива, невідомо, але це допоможе покращити рівень життя українських пенсіонерів в важких умовах, які спровокувало вторгнення окупантів.