В силу вступили новые правила оформления больничных: украинцам все чаще отказывают в выплатах

С 1 января 2023 года в силу вступила обновленная редакция Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании”. Таким образом полномочия по управлению в системе общеобязательного государственного страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастных случаев перейдут к Пенсионному фонду Украины. Такая информация уже опубликована на официальном сайте ПФУ.

Также отмечается, что в постановлении есть отметка по отдельным выплатам из счета Фонда социального страхования для граждан, которые получили травмы на производстве.

Касательно подачи заявления, то правила не изменились. Для расчета выплат страхователь обязан подать заявление-расчет, в котором прописаны данные о начислении застрахованным лицам сумм страховых выплат.

Но уже с 1 января 2023 года заявление будет подаваться не лично, а через личный кабинет страхователя на официальном сайте е-услуг ПФУ.

Также подать заявление без дополнительного ПО смогут все работодатели. Заявления-расчеты по бумажным листам нетрудоспособности нужно будет заполнять в режиме ручного ввода с прикреплением отсканированных копий бумажных листов нетрудоспособности.

Также в личном кабинете будут доступны новые функции:

можно искать и пересматривать заявления-расчеты страхователя по определенным критериях(тип заявления, период и другие);

формирование/редактирование и отправку заявления в Пенсионный фонд.

Отдельно стоит упомянуть, что, как и раньше, по бумажным и электронным листкам нетрудоспособности будут составлять отдельные заявления-расчеты.

Максимальное количество таких листов в одном заявлении-расчете составит 200 штук с целью улучшения качества обслуживания и ускорения автоматизированной обработки заявлений-расчетов.

В то же время к заявлению-расчету можно будет добавлять объяснения и комментарии. Также можно будет добавлять отсканированные копии документов, которые могут быть полезны при принятии решения о финансировании.

Если страхователи не имеют возможности пользоваться электронным кабинетом, то заявление можно подать в письменном виде и подать в любой отдел обслуживания граждан.