Мрія збулася: українці можуть побити Путіна в новій грі

Українські розробники створили чудову антистрес-гру Kick the Pu, в якій можна чудово зняти напруження побивши найненависніших персонажів цього року, а заодно допомогти українським збройним силам.

Гру створила команда українських айтівців та білоруських програмістів, які налаштовані опозиційно й зараз вимушені покинути свою країну через переслідування.

Розробники стверджують, що наразі в цій грі можна познущатися з очільників Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також кадирівцем чи чмонею.

Також розробники обіцяють, що згодом у гру додадуть ще й всім відомих пропагандистів. Для завдання ударів ненависним персонажам геймери можуть обирати різні види зброї: ніж, автомат, гранату чи навіть гранатомет.

Творці цієї розваги розповіли, що на створення гри витратили не надто багато часу, але на етапі запуску виникли певні труднощі.

Ще в березі 2022 року команда вирішила створити просту антистрес-гру, де кожен українець міг би зняти напругу та трохи познущатися з Путіна. Протягом кількох днів вдалося зібрати команду художників, аніматорів та розробників. Реалізацією проєкту займалися білоруси та українці. Гра створювалася як соціальний проєкт абсолютно безплатно. Про це розповів один з учасників команди Влад Сень.

Перша версія гри була готова вже у квітні, тобто всього за три тижні. Одразу ж почався довгий та складний процес публікації додатків у App Store та Google Play. Адміністрації магазинів контенту багато разів відхиляла завантаження програми попри апеляції. Завантажити програму в App Store та Google Play. вдалося приблизно з 15 спроби.

Повідомляється, що частина доходу від реклами в безкоштовній версії гри піде на допомогу Збройним силам України, а весь прибуток з преміум-версії будуть передані на лікування українських захисників. Платна версія гри коштуватиме всього 99 центів.

Завантажити гру можна Google Play та App Store.