Коректну роботу годинника запезпечує колір шкіри: Apple потрапила в черговий скандал

Алекс Моралес зі Сполучених Штатів Америки стверджує, що смарт-годинник Apple Watch некоректно відображає рівень насиченості крові киснем через його колір шкіри.

24 грудня цього року Моралес подав позов від імені всіх споживачів Ньо-Йорка, які придбали розумний годинник Apple Watch протягом строку позовної давності. Також він подав позови й від імені жителів Аляски, Арканзасу, Айдахо, Айови, Міссісіпі, Північної Кароліни, Північної Дакоти, Юти та Вайомінгу. Він керувався законами вище перерахованих штатів про запобігання шахрайства.

Позивач стверджує, що годинник Apple Watch працює нестабільно та показує некоректні дані й пояснює це кольором шкіри.

Моралес придбав розумний годинник від Епл в період між 2020 та 2021 роками, тобто в розпал пандемії коронавірусу. Він був впевнений, що функція пульсометра допоможе контролювати рівень кисню в крові та вчасно повідомить його про ймовірне зараження. Однак функція працювала неправильно через його колір шкіри.

Власник розумного годинника Apple Watch додав, що подібні повідомлення про те, що вимірювання рівня кисню в крові у темношкірих людей неточні надходять десятиліттями.

Згідно з інформацією від AppleInsider у позові Моралеса також йде мова про те, що дослідники давно підтвердили клінічне значення расової упередженості у пристроях, які контролюють рівень кисню в крові. Такий висновок дослідники зробили на основі записів пацієнтів під час розпалу пандемії коронавірусу.

У расистські скандали Apple потрапляла вже не один раз, навіть до 2020 року. Таким чином у 2018 році компанію вже звинувачували у підтримці “культу білого чоловіка”. Претензія активістів тоді була заснована на тому, що в правлінні технологічного гіганта в основному перебували світлошкірі чоловіки.

Навряд чи така ситуація пов’язана з проявом расизму, але це вкрай неприємно, адже робити різницю між людьми в сучасному демократичному світі точно не варто.