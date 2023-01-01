Українцям презентували новий Telegram-бот, який оповіщає про відключення електрики

Нещодавно українці отримали нову можливість перевіряти наявність електроенергії в домі. Принцип роботи нового сервісу базується на перевірці доступні домашнього роутера. Спосіб моніторингу доступний навіть у випадках, коли інтернет-провайдер надає динамічні IP-адреси.

Telegram бот SvetaTyDeBot дуже простий у використанні навіть для тих, хто вважає себе не надто впевненим користувачем цього месенджера.

Для того, щоб відстежити наявність чи відсутність електропостачання за конкретною адресою, достатньо додати бот до каналу чи групи до Telegram.

Після додавання цього бота він самостійно відправить детальну інструкцію з налаштування.

Сервіс працює однаково ефективно за наявності статичної чи динамічної IP адреси. Бот лише відстежує наявність електроенергії та сповіщає про це свого власника.

Також цей бот дбає про вашу безпеку регулярно роблячи нагадування поповнити запаси питної та технічної води, оскільки ми не завжди можемо розуміти, коли відбудеться чергова ракетна атака окупантів на нашу критичну інфраструктуру. Також вже наші енергетики можуть впроваджувати аварійні відключення для запобігання наслідків спрацювання автоматики. У випадку тривалого вимкнення будинку від постачання електроенергії бот даватиме підказки та актуальну інформацію, а при ввімкненні електрики рахуватиме час, протягом якого електропостачання не вимикалося.

Всі сповіщення від боту супроводжуються веселими коментарями, які змусять вас усміхнутися навіть під час відімкнення електрики.

Якщо ви ще не користуєтеся цим відмінним помічником, то рекомендуємо вже зараз налаштувати чат-бот. Так буде значно легше планувати свої справи.

Тим часом нагадаємо, що напередодні Нового року в офісі президента пообіцяли українцям зробити все можливе, щоб забезпечити електропостачання.

Також вже 31 грудня окупанти завдали ракетного удару по Україні. Більшість ракет були спрямовані не на критичну інфраструктуру, а в жилий сектор. Це чергова спроба залякати українців, але ми не здаємося та сподіваємося, що 2023 рік принесе нам довгоочікувану перемогу.