Астролог розповів про долю України в 2023 році

2023 рік для України стане роком перемоги над країною-терористкою Росією. Вже цієї весни завдяки позитивному впливу планет на гороскоп Головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Вплив Марса допоможе йому розробити правильну стратегію та завдадуть вирішального удару по окупантах, аж до повернення Криму та всієї території Донбасу.

Своїм прогнозом поділився астролог Влад Росс.

Спеціаліст по зірках стверджує, що вже зараз є відчуття перемоги та повне розуміння того, що. ймовірно. вже у 2023 році українці будуть святкувати перемогу над абсолютним злом.

Астролог згадує, що напередодні Нового року 2022 він чітко бачив. що в Україні станеться велика катастрофа. Як стало відомо вже наприкінці лютому. зірки пророкували велику війну. Річ у тім, всі великі війни починалися саме в рік Тигра. Так відбулося в 1914 році — Перша світова війна, 1938 році — анексія Австрії. Також астролог стверджує, що світ був на межі великого ядерного протистояння, так само як в рік Водного Тигра в 1962 році, коли мало не розпочалася ядерна війна між Хрущовим та Кеннеді. На щастя тоді все обійшлося, як і тепер.

Наступного року планети будуть більш лояльними до України. Вже з початком весни, а точніше на межі березня та квітня Юпітер — символ переможності об’єднається з Марсом. Саме тоді українські війська накопичать достатньо ресурсів для повного вигнання окупантів з нашої території, включно з півостровом Крим.

Повна перемога України, тобто визнання росією поразки у цій війні, ймовірно відбудеться у Червні. В цей період планета свободи та нашої країни Уран ввійде в сприятливе для нашої країни положення. Плутон повернеться до Водолія, який пов’язаний з росією. Приблизно в червні варто очікувати нашої перемоги, або значної події, яка стане поштовхом до встановлення миру.