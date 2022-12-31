ЗСУ знищують окупантів за допомогою гоночних дронів: як їм це вдається

Українські військові пристосували недорогі гоночні дрони для ураження військової техніки та живої сили противника. В грудні в інтернеті активно поширюють кілька відеороликів, в яких показана робота гоночних літальних апаратів по цілях.

Що про це відомо

Згідно з інформацією від Forbes минулої середи Національна гвардія України оприлюднила відеозапис враження дронами одразу чотирьох одиниць російських бойових машин піхоти в районі Авдіївки. Безпілотними літальними апаратами керували оператори спеціального підрозділу “Омега”.

Під час атаки позицій, окупанти робили спроби збити безпілотники збройних сил України зі стрілецької зброї. Чим все закінчилося чудово видно на відеорлику. Експерти стверджують. що військовослужбовці збройних сил російської федерації загинули на місці.

29 грудня народний депутат Юрій Мисягін опублікував запис ураження FPV-дроном військової вантажівки, яка транспортувала боєприпаси. Після наближення безпілотного літального апарата той вибухнув. Наслідки такої атаки зняли бійці збройних сил України з іншого безпілотника, який здійснював розвідку.

Журналісти Forbes зазначають, що для підриву БМП та вантажівки з боєприпасами були використані не дрони-камікадзе типу RAM-II або Switchblade 300, а саме недорогі гоночні безпілотники.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про розробку українських безпілотників, які будуть полювати на іранські Shahed- 136. Також конструктори з Кривого рогу створили аналог іранських шахедів. Такі безпілотники в десять разів дешевші за іранські, але вони здатні заходити на 300 км вглиб тилу противника. Це дозволить Збройним силам України ефективно знешкоджувати ворога на великій відстані з мінімальними витратами. Розробники цього безпілотного літального апарата обіцяють створювати по сто таких дронів в місяць, і все це зусиллями десяти людей.

А тим часом українців закликають не знімати та не публікувати роботу наших сил протиповітряної оборони., адже все частіше окупанти запускають іранські дрони для виявлення наших сил ППО.