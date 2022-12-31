Танки окупантів під ударом: в США вирішили передати ЗСУ БМП Bradley

Пентагон вже зараз розглядає можливість передачі українським збройним силам бойових машин піхоти Bradley. Як повідомляє Bloonberg остаточне рішення стосовно передачі БМП все ще не прийняте, але ймовірно його все-таки ухвалять в найближчій перспективі, можливо вже у наступному пакеті військової допомоги.

Що наразі відомо про ймовірність передачі BMP Bradley

В Білому домі стосовно цього відзначають, що в Вашингтоні постійно тривають обговорення з Києвом про надання необхідних Україні засобів для самозахисту. На поточний момент влада Сполучених штатів Америки нічого нового не анонсувала.

Бойову машину піхоти Bradley створили наприкінці 70-х років як достойну альтернативу М113. На озброєнні американської армії ця бронемашина перебуває з 1981 року. Загалом в Сполучених Штатах Америки було виготовлено 9 753 одиниці таких бойових машин піхоти.

На даний момент в якості основного озброєння на БМП Bradley використовуються гармати Bushmaster 22-мм, кулемет M240C 7,62-мм, протитанковий ракетний комплекс TOW й незнімні автомати M231 5,56-мм. Потужність силової установки БМП складає 500 к. с. В баки Bradley вміщається одразу 662 л палива. Цього вистачає на переміщення броньованої машини на подолання шляху довжиною понад 400 км.

Нагадаємо, що в Сполучених штатах Америки прийняли рішення передати українським збройним силам системи протиракетної боротьби Patriot. Це відбулося на фоні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

Проте українським військовим знадобиться кілька місяців для освоєння цієї системи. Проте раніше наші захисники вже вразили західних колег, коли освоїли HMARS за кілька тижнів, замість кількох місяців. Тож з великою ймовірністю вже в лютому на захист українського неба стануть системи протиракетної оборони Patriot. Враховуючи регулярні атаки окупантів на нашу критичну інфраструктуру, засоби протиракетної оборони допоможуть забезпечити нормальне життя українців.