Українці створили свій аналог “шахедів”: на що здатні наші БПЛА

Підприємець з Кривого рога Віталій Бризгалов спроєктував для Збройних сил Україні безпілотник-камікадзе. Він запевняє, що його розробка анітрохи не поступається іранським Shahed-136, які зараз здійснюють атаки на критичну інфраструктуру та проводять розвідку сил протиповітряної оборони.

Що відомо про розробку

Бризгалов контролює компанію CoolOn, яка займається виробництвом вантажівок та цивільних безпілотних літальних апаратів. Після початку повномасштабного вторгнення бізнесмен вирішив спрямувати всі зусилля компанії на допомогу Збройним силам України. Разом з десятком працівників Бризгалов почав працювати над створенням безпілотника бригадного рівня. На створення аналога Shahed-136 команда CoolOn витратила близько пів року. В результаті отримано триметровий дрон-камікадзе, який важить всього близько 40 кг.

Український аналог іранського дрона-камікадзе може пересуватися на відстань до 300 км. Тобто він підходить для завдання ударів в глибокому типу противника. Зазначимо, що іранські “шахеди” можуть летіти на відстань від 600 до 1 000 км.

Бризгалов повідомив, що собівартість виробництва одного такого безпілотника складає близько двох тисяч доларів, а це в десять разів дешевше іранського. Зовні український дрон-камікадзе схожий на російський “Орлан-10”, а це дає надію на те, що окупанти будуть плутати його з власними розвідувальними безпілотними літальними апаратами.

На збірку одного такого дрона-камікадзе члени команди CoolOn витрачають не більше 3-4 годин. Якщо знайдеться достатнє фінансування для запуску серійного виробництва. то компанія зможе постачати нашим Збройним силам України близько сотні таких дронів щомісяця.

Нагадаємо, що це не єдина розробка українських конструкторів. Раніше повідомлялося, що в Україні працюють над розробкою дрона-мисливця на іранські “шахеди”.

Зараз окупанти найчастіше використовують Shahed-136 для виявлення наших систем протиповітряної оборони, саме тому українців закликають не викладати фото та відео, і не повідомляти про роботу ППО.