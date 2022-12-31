Іранські “шахеди” оснастили надпотужними чіпами: як це вплине на хід війни

Під час вивчення нутрощів збитого російського дрона-камікадзе українські спеціалісти знайшли надпотужні процесорні системи. Фото знайдених в Shahed-136 деталей опубліковував на своїй сторінці у Фейсбук блогер Сергій Флеш.

Що наразі відомо про “начинку” шахедів

Процесорні системи, які українські експерти знайшли в безпілотних літальних апаратах іранського походження потрібні для управління польотом. По потужності їх можна порівняти з блейд-системами. Маються на увазі тонкі модульні плати, на яких змонтована вбудована пам’ять та одразу декілька процесорів. На платах також можна помітити реле РФ РЕС. Кріплення для них виготовлені на тому ж підприємстві, що займається виготовленням смертоносних ракет “Калібр”. Як стверджує блогер Сергій Флеш потужності такої плати буде достатньо для майнінгу біткоїнів. Тобто для дрона-камікадзе така потужна плата зовсім не потрібна. Можливо річ у тім, що Іран не має доступу до сучасних технологій, а у росіян теж почалися проблеми з постачанням електроніки, адже санкції західних країн вже працюють на повну силу та наносять нищівному удару по економіки.

“Калібри” виготовляють на єкатеринбурзькому заводі Новатор. З 2002 року власником виробника ракет став концерн “Алмас-Антей”. Як стверджує Флеш, комплектуючі до іранських дронів-камікадзе були виготовлені під замовлення іранської влади. Крім того, Росія могла передати Ірану технології та обладнання для виробництва власних процесорних систем.

За словами Михайла Дронова, який є засновником Skynet.ua, потужність чипів у Shahed-136 надто висока. Немає сенсу встановлювати настільки потужні плати в одноразовий безпілотник. Проте експерти не виключають, що необхідність використовувати настільки потужні процесорні системи пояснюється неякісним софтом, який просто не здатен працювати на менш потужних чипах.

Нагадаємо, що окупанти все частіше застосовують іранські дрони для виявлення наших систем протиповітряної оборони. Тож українців закликають не викладати фото та відео роботи наших сил ППО.