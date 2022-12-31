ЗСУ отримають еміратські броньовики Panthera T6: на що здатні машини

Вже найближчим часом Збройні сили України можуть отримати на озброєння броньовані машини Panthera T6, які виготовляють в Об’єднаних Арабських Еміратах. Таку новину повідомили аналітики з Ukraine Weapons Tracker.

Що відомо про передачу Panthera T6

Згідно з наявною інформацією Збройні Сили України можуть отримати не менше трьох броньовиків від ОАЕ. Аналітики Ukraine Weapons Tracker опублікували в Twitter фото, на якому видно вантажну платформу з трьома одиницями броньованих машин Panthera T6. Проте дата та місце зйомки у публікації не вказано.

Офіційної інформації щодо постачання Збройним силам України броньованих машин від Об’єднаних Арабських Еміратів не було. Проте на фото чудово видно, що на машини нанесений камуфляж української армії — “Піксель”. Це лише підтверджує інформацію від аналітичної компанії про передачу Panthera T6 Збройним силам України.

Що відомо про броньовик

На фоні цієї новини ми зібрали трохи інформації про цей броньовий автомобіль. Panthera T6 сконструювали інженери корпорації Minerva Special Purpose Vehicles. Наразі такі броньовані машини стоять на озброєнні багатьох країн. Попри те, що характеристики цих машин недоступні в відкритому доступні, ми з’ясували, що основою такої машини є позашляховик Land Cruiser. В рух броньовика приводить 4-літровий силовий агрегат V6. Також на даху машини можна облаштувати башту з кулеметом.

Оскільки характеристики машини тримають в таємниці. можна лише здогадуватися, що зробить цей монстр з танками та іншим озброєння армії окупантів.

І хоч інформація не підтверджена, але нашим збройним силам точно не завадить кілька надійних броньовиків.

Надаємо, що раніше були розкриті характеристики турецьких броньованих машин Kirpi, які витримують вибух міни поблизу. Особливості конструкції машини забезпечують поглинання енергії вибуху, що гарантовано збереже життя наших захисників.