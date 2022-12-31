Накличете нещасть на новий рік : чого категорично не можна робити 31 грудня

Православні 31 грудня згадують святителя Модеста. Розповідаємо, чого не можна робити в цей день згідно з повір’ями.

Святого Модеста в народі вважали покровителем домашніх тварин. Саме тому в цей день не можна ображати братів наших менших. Цього не можна робити й в інші дні, але цього дня наші предки рекомендували відмовитися від забою домашніх тварин. Якщо забрати життя скотини чи домашньої птиці, або ж образити будь-яку домашню тварину, то святий Модест зробить так, щоб всі 12 місяців наступного року були нещасливими для такої людини.

Також в переддень нового року не можна кричати на дітей чи ігнорувати їх прохання. За повір’ями на межі років устами дійте говорять ангели. Саме тому їм краще не перечити.

Під час заходу сонця 31 грудня не можна залишати на столі гострі предмети, адже вони можуть привабити злі сили. Також лихо може накликати неприкрите молоко, залишене на плиті чи столі.

Також в останній день року потрібно звільнитися від боргів, причому мова йде не лише про гроші. Відпустіть всі образи та попросіть пробачення. Якщо ви понесете з собою всі тягарі року, що відходить, то новий рік стане складнішим за попередній.

Також наші предки не рекомендували надягати старий чи брудний одяг, адже це може стати причиною погіршення стану здоров’я.

Загалом 31 грудня потрібно провести з гарним настроєм та лише позитивними емоціями. Недарма ж говорять, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Це стосується не тільки проведення часу, але й емоцій.

Ми не стверджуємо, що всі ці прикмети справдяться. Ми лише навели повір’я наших предків. Вірити їм чи ні — це особиста справа кожного.