С января украинцы смогут оформить новый вид выплаты: сумма приличная

В Украине продолжается война, а это значит, что и дальше власти и благотворительные организации будут поддерживать уязвимые категории населения. Первые в списке на выплаты преимущественно внутренне перемещенные лица. Однако иногда такая помощь очень целевая. Нацелена, например, на жителей конкретной области. Что-то похожее анонсируют и на январь. Речь идет о помощи в размере 6600 гривен для жителей Киевской и Харьковской областей. Финансирует выплату американская благотворительная организация HIAS.

Выплату сможет получить широкий перечень лиц

Данная выплата касается только двух областей, и не полностью всех, а только частей, которые были в оккупации или больше всего пострадали от войны. Если говорить о Киевщине, то это Буча, Ирпень, Гостомель и другие. Жители этих городов и населенных пунктов могут оформить пособие в размере 2200 гривен в расчете на каждого члена семьи.

Выплачивать средства будут в течение трех месяцев.

На выплату претендуют:

Семьи внутренне перемещенных лиц, переехавших за последние 30 дней. Семьи, которые потеряли жилье или другое имущество, или оно сильно повреждено. Семьи, где кто-то пострадал или умер из-за войны. Семьи, воспитывающие двух и более детей. Семьи, где есть лица с инвалидностью. Одинокие люди, в том числе одинокие мужчины и женщины, самостоятельно ведущие хозяйство. Беременные женщины и мамы с детьми в возрасте до двух лет. Пенсионеры.

Перечень достаточно весомый. Деньги может получить львиная доля украинцев.

Как оформить выплату?

И в Киевской и Харьковской области есть специальные отделения куда можно прийти и заполнить необходимые документы.

В Киевской области пункт приема заявок находится по адресу: г. Бровары, улица Независимости, 5, вход со двора. График работы: будни с 09:00 до 16:30.

В Харьковской области пункт приема заявок находится по адресу: г. Чугуев, улица Гвардейская, 20, в помещении школы №1. График работы: будни с 09:00 до 18:00. Также есть телефон “горячей линии” – 0800750104, с помощью которого можно подать заявку на помощь.