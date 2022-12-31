У січні з обігу вийде ряд купюр: які гроші стануть просто папірцями?

Час від часу в НБУ проводять заміну певних купюр, які вважаються вже застарілими. Їх просто поступово виводять з обігу, натомість замінюючи новини. Цього разу під приціл потрапили купюри номіналом від 5 до 100 гривень, випущені протягом 2003-2007 років. Натомість їх будуть замінювати грошима нового зразка, випущеними після 2018 року, а також монетами номіналом у 5 і 10 гривень. Старі ж гроші будуть просто утилізувати.

Чи можна й надалі користуватись цими грішми?

Українцям, які мають в гаманцях такі купюри хвилюватися не варто. Ними й надалі можна розрахуватися в магазинах та навіть на касах банків. Просто, як тільки такі гроші потраплятимуть у банківські установи їх вже не повертатимуть в обіг. Також, планують планово та поступово очищати від цих купюр термінали і банкомати.

“Ці банкноти залишаються дійсними платіжними коштами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати”, заявили у НБУ.

З січня банки підвищуватимуть ціни на свої послуги

До теми грошей, та банківських установ варто зазначити, що вже з січня банки будуть піднімати тарифи на всі свої послуги. Зокрема, на зняття готівки, за користування кредитними лімітами та проведення платежів, комісія буде збільшена. Також, подорожчають послуги для підприємців. Все через фінансову кризу у якій банки опинилися під час війни. Ситуація ускладнилася через постійні відключення світла. НБУ дав розпорядження відкрити по всій країні мінімум 1000 чергових банківських відділень. Для цього банкам треба закупити потужні генератори, пальне, старлінки. За попередніми підрахунками для обладнання одного такого відділення потрібно мінімум 2 мільйони гривень плюс подальше обслуговування. Власне ці витрати й планують покривати підвищеними комісіями за користування банківськими продуктами.