З січня українці зможуть оформити новий вид виплати: сума пристойна

В Україні продовжується війна, а це означає, що й надалі влада та благодійні організації будуть підтримувати вразливі категорії населення. Перші в списку на виплати переважно внутрішньо переміщені особи. Однак інколи така допомога є дуже цільовою. Націленою, наприклад, на мешканців конкретної області. Щось схоже анонсують й на січень. Мова про допомогу у розмірі 6600 гривень для мешканців Київської та Харківської областей. Фінансує виплату американська благодійна організація HIAS.

Виплату зможе отримати широкий перелік осіб

Дана виплата стосується лише двох областей, і не повністю всіх, а лише частин, які були в окупації або найбільше постраждали від війни. Якщо говорити про Київщину, то це Буча, Ірпінь, Гостомель та інші. Мешканці цих міст і населених пунктів можуть оформити допомогу у розмірі 2200 гривень з розрахунку на кожного члена родини. Виплачувати кошти будуть протягом трьох місяців.

На виплату претендують:

Сім’ї внутрішньо переміщених осіб, які переїхали протягом останніх 30 днів. Родини, які втратили житло чи інше майно, або ж воно сильно пошкоджено. Родини де хтось постраждав або помер через війну. Родини, які виховують двох та більше дітей. Сім’ї, де є особи з інвалідністю. Одинок і люди, в тому числі самотні чоловіки та жінки, які самостійно ведуть хазяйство. Вагітні жінки, та мами з дітьми у віці до двох років. Пенсіонери.

Перелік досить вагомий. Гроші може отримати левова частка українців.

Як оформити виплату?

І на Київщині і на Харківщині є спеціальні відділення куди можна прийти та заповнити необхідні документи.

На Київщині пункт прийому заявок знаходиться за адресою: м. Бровари, вулиця Незалежності, 5, вхід з двору. Графік роботи: будні з 09:00 до 16:30.

У Харківській області пункт прийому заявок знаходиться за адресою: м. Чугуїв, вулиця Гвардійська, 20, у приміщенні школи №1. Графік роботи: будні з 09:00 до 18:00. Також є телефон “гарячої лінії” – 0800750104, за допомогою якого також можна подати заявку на допомогу.