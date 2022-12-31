З січня українці зможуть оформити новий вид виплати: сума пристойна
В Україні продовжується війна, а це означає, що й надалі влада та благодійні організації будуть підтримувати вразливі категорії населення. Перші в списку на виплати переважно внутрішньо переміщені особи. Однак інколи така допомога є дуже цільовою. Націленою, наприклад, на мешканців конкретної області. Щось схоже анонсують й на січень. Мова про допомогу у розмірі 6600 гривень для мешканців Київської та Харківської областей. Фінансує виплату американська благодійна організація HIAS.
Виплату зможе отримати широкий перелік осіб
Дана виплата стосується лише двох областей, і не повністю всіх, а лише частин, які були в окупації або найбільше постраждали від війни. Якщо говорити про Київщину, то це Буча, Ірпінь, Гостомель та інші. Мешканці цих міст і населених пунктів можуть оформити допомогу у розмірі 2200 гривень з розрахунку на кожного члена родини. Виплачувати кошти будуть протягом трьох місяців.
На виплату претендують:
- Сім’ї внутрішньо переміщених осіб, які переїхали протягом останніх 30 днів.
- Родини, які втратили житло чи інше майно, або ж воно сильно пошкоджено.
- Родини де хтось постраждав або помер через війну.
- Родини, які виховують двох та більше дітей.
- Сім’ї, де є особи з інвалідністю.
- Одинокі люди, в тому числі самотні чоловіки та жінки, які самостійно ведуть хазяйство.
- Вагітні жінки, та мами з дітьми у віці до двох років.
- Пенсіонери.
Перелік досить вагомий. Гроші може отримати левова частка українців.
Як оформити виплату?
І на Київщині і на Харківщині є спеціальні відділення куди можна прийти та заповнити необхідні документи.
На Київщині пункт прийому заявок знаходиться за адресою: м. Бровари, вулиця Незалежності, 5, вхід з двору. Графік роботи: будні з 09:00 до 16:30.
У Харківській області пункт прийому заявок знаходиться за адресою: м. Чугуїв, вулиця Гвардійська, 20, у приміщенні школи №1. Графік роботи: будні з 09:00 до 18:00. Також є телефон “гарячої лінії” – 0800750104, за допомогою якого також можна подати заявку на допомогу.
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