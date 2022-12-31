1 копейка по цене нового iPhone: украинец продает уникальную монету

В Украине есть несколько популярных платформ, где можно выгодно купить или продать разнообразные ценные вещи. Имеются в виду редкие монеты, антиквариат и т.д. Зачастую украинцы торгуют именно деньгами: монетами и банкнотами. И часто могут выторговать довольно приличные суммы. Вот и сейчас появилась информация о новом счастливчике, который продает 1 копейку за 35 000 гривен. За лотом уже следят многие заинтересованные и потенциальные покупатели, ведь монета действительно оригинальная.

Чем особый лот?

Речь идет о 1 копейке 2010 года. Среди особенностей монеты – уникальная чеканка, а именно нехарактерный для такой монеты материал, ведь вместо нержавеющей стали копейка сделана из серебра.



Среди других характеристик:

Диаметр – стандартный 16 мм. Вес немного выше чем у стандартной копейки. Вес этой монеты 2,4 гр, а у стандартной 1.5 гр. Лот в прекрасном состоянии, никакой реставрации не проводили.

Вероятно, уникальность монеты именно в ее материалы, ведь в целом копейки данного года выпуска не имеют абсолютно никакой ценности для нумизматов.

“На продажу часто выставляют монеты в банковских роллах. Или по 100-500 монет в одном лоте”, – отмечают эксперты.

Монета интересна, если имеет хотя бы одно отличие от стандартной

Кроме материала, иногда внимательные охотники за сокровищами умеют выделить среди массы хлама копейку, которая будет стоить целое наследство. Например, хорошую сумму можно получить за любую копейку, если у нее заводской брак. Если реверс и аверс не симметричны. Если есть наплыв металла и другие мелкие нюансы.

Что касается банкнот, то сорвать джекпот можно даже просто сняв деньги в банкомате. Коллекционеры охотятся за купюрами с зеркальными или уникальными номерами. Например, если в номере все цифры одинаковы или уходят в последовательности от 0 до 8-9.