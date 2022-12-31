1 копійка за ціною нового iPhone: українець продає унікальну монету

В Україні є кілька популярних платформ де можна вигідно купити або продати різноманітні цінні речі. Маються на увазі рідкісні монети, антикваріат, тощо. Частенько українці торгують саме грішми: монетами та банкнотами. І нерідко виторговують досить пристойні суми. Ось і зараз з’явилася інформація про нового щасливчика, який продає 1 копійку за 35 000 гривень. За лотом вже слідкує багато зацікавлених та потенційних покупців, адже монета дійсно оригінальна.

Чим особливий лот?

Мова про 1 копійку 2010 року. Серед особливостей монети — унікальна чеканка, а саме нехарактерний для такої монети матеріал, адже замість нержавіючої сталі копійка зроблена зі срібла.

Серед інших характеристик:

Діаметр — стандартний 16 мм. Вага трохи вища ніж у стандартної копійки. Вага цієї монети 2,4 гр, а у стандартної 1.5 гр. Лот у прекрасному стані, жодної реставрації не проводили.

Ймовірно унікальність монети саме в її матеріали, адже загалом копійки даного року випуску не мають абсолютно ніякої цінності для нумізматів.

“На продаж часто виставляють монети в банківських ролах. Чи по 100-500 монет в одному лоті”, – зауважують експерти.

Монета цікава, якщо має хоча б одну відмінність від стандартної

Окрім матеріалу, інколи уважні мисливці за скарбами вміють виділити серед маси непотребу копійку, яка коштуватиме цілий спадок. Наприклад, хорошу суму можна отримати за будь-яку копійку, якщо вона має заводський брак. Якщо реверс і аверс не симетричні. Якщо є наплив металу та інші дрібні нюанси.

Щодо банкнот, то зірвати джек-пот можна навіть просто знявши гроші в банкоматі. Колекціонери полюють за купюрами з дзеркальними або унікальними номерами. Наприклад, якщо в номері всі цифри однакові чи йдуть у послідовності від 0 і до 8-9.