Названа стоимость незаконного пересечения украинской границы для призовников

Служба безопасности Украины в ходе совместной операции со спецслужбой Молдовы перекрыла канал нелегальной миграции украинцев призывного возраста. Мужчин пепеправляли через границу с Молдовой, откуда они самостоятельно добирались в страны Евросоюза. Организаторы схемы брали за свои услуги от 4,5 тыс. долл. в зависимости от срочности выезда и места жительства «клиента». Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Как сообщил представитель Службы безопасности, задержанные злоумышленники предоставляли гражданам Украины призывного возраста возможность пересечь Украинско-Молдовскую границу за пределами официальных контрольно-пропускных пунктов. Желающих уехать они находили в том числе посредством своих связей в криминальных кругах.

Обычно путь уклонистов проходил через Черновицкую или Винницкую области. Попав из этих приграничных регионов в Молдову, украинцы оказывались «на свободе» и могли уехать в любую страну Европейского союза.

Организаторы побега проводили своих «клиентов» через границу разными путями. Например, один из маршрутов пролегал через реку, находящуюся на самой границе с Молдовой. Мужчин садили в лодки и переправляли на другой берег, где их встречали участники группировки молдавского происхождения.

Однако украинским и молдавским правоохранителям удалось положить конец нелегальному «туризму». Проведя спецоперацию с участием спецслужбы Молдовы, они схватили членов международной преступной группировки, в которую входили граждане обеих стран. Тем самым СБУ предотвратили побег за границу более чем ста мужчин призывного возраста, пытавшихся избежать призыва в Вооруженные силы Украины.

В ходе обысков квартир и домов членов группировки были обнаружены большие суммы денег и ряд других вещественных доказательств, которые подтверждают факт их преступной деятельности. На сегодняшний день в отношении задержанных ведется уголовное производство по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в незаконной переправе лиц через государственную границу Украины.