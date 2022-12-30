До 7000 гривен и больше: в 2023 году каждый сможет претендовать на ежемесячное пособие

Совсем скоро начнется 2023 год и, к сожалению, война не останется в 2022-м. Продолжаются боевые действия, а значит, продолжится и финансовая поддержка самых уязвимых категорий населения. Она будет как от государства, так и от международных и отечественных благотворительных организаций. Но, как оказывается, на деньги могут претендовать не только внутренне перемещенные лица, пенсионеры или лица с инвалидностью. Каждый украинец может оформить выплату. Правда, в некоторых случаях для этого нужно совершить определенные действия.

На выплату претендует абсолютно каждый

На денежную помощь претендуют все украинцы, которые примут дома переселенцев. Следовательно, государство выплачивает таким домохозяйствам по 900 гривен на каждого человека. То есть если вы разместили у себя дома маму с ребенком, то уже можете получить 1800 гривен ежемесячно. Это своего рода компенсация за коммунальные услуги. Среди требований: отсутствие долгов за коммуналку и право собственности на жилье. Также важно, чтобы переселенцы жили у вас бесплатно. Неважно, отдаете ли вы полностью квартиру или дом или только одну комнату. Это роли не играет.

Вторая категория украинцев, претендующих на помощь от государства – это предприниматели. Все, кто официально трудоустроит внутренне перемещенное лицо, сможет получить компенсацию в размере 6500 гривен в течение двух месяцев. То есть если это несколько человек, то сумма автоматически увеличивается. Если эти люди работают за минимальную зарплату, а сейчас она составляет 6700 гривен, то предприниматель 2 месяца полностью экономит на оплате труда. Правда, и здесь есть одно требование. Таких работников работодатель может трудоустроить, если они были зарегистрированы в Центре занятости. То есть нужно обращаться в данную организацию и спрашивать нет ли соискателей работы, которые могли бы занять определенные вакантные места.