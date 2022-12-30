Ігнорування дзвінків з військкомату може обернутись криміналом

В Україні продовжується війна, воєнний стан, а значить і загальна мобілізація. Наразі вже дуже багато чоловіків отримали повістки та вступили до лав Збройних Сил України. Та число тих, хто ще не отримував дзвінок з військкомату дуже велике. Переважно це чоловіки віком від 18 до 60 років, які не служили в армії, та не закінчували військову кафедру. У 2023 році плавно дійде черга й до таких, а особливо якщо воєнні дії активно продовжуватимуться. Українців попереджають, за неявку до військкомату, за ухилення від мобілізації та ігнорування повісток передбачено штраф та кримінальна відповідальність. Ось, що варто знати.

Багато чоловіків ігнорують повістки

Досить багато чоловіків не в захваті від того, що отримали повістку та всілякими зусиллями намагаються уникнути походу у військкомат. Якщо ви вже отримали повістку, то точно маєте з’явитися для уточнення ваших даних, або для проходження медогляду. Все залежить від типу повістки, яку вам вручили. Також, військкомат може телефонувати військовозобов’язаним та закликати їх з’явитися для актуалізації даних. Якщо такий дзвінок проігнорувати можуть бути неприємності.

Якщо ви відповіли на дзвінок, і є факт який це підтверджує, але у військкомат не з’явилися, то ризикуєте отримати штраф. Сума штрафу складає від 5100 до 8500 гривень, або виправні роботи на термін до одного року. Якщо особа не з’явилася у військкомат після отримання повістки, то штраф від 3400 до 5100 і подальша обов’язкова явка в установу. Якщо особа з’явилася у військкомат, пройшла медогляд і надалі ухиляється від подальших викликів, то їй загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Водночас, багато українців вже зверталися в суд і вигравали справу. Виявляється проігнорувати можна повістку, у якій невірно вказані ваші особисті дані, або немає підпису чи печатки від військкомату. Також, повістку має вручати виключно уповноважена особа.