Игнорирование звонков из военкомата может обернуться криминалом

В Украине продолжается война, военное положение, а значит и всеобщая мобилизация. Уже очень много мужчин получили повестки и вступили в ряды Вооруженных Сил Украины. Но число тех, кто еще не получал звонок из военкомата, очень велико. Преимущественно это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не служили в армии и не заканчивали военную кафедру. В 2023 году плавно дойдет очередь и до таких, особенно если военные действия будут активно продолжаться. Украинцев предупреждают, за неявку в военкомат, за уклонение от мобилизации и игнорирование повесток предусмотрены штраф и уголовная ответственность. Вот что стоит знать.

Многие мужчины игнорируют повестки

Достаточно многие мужчины не в восторге от того, что получили повестку и всяческими усилиями пытаются избежать похода в военкомат. Если вы уже получили повестку, то точно должны появиться для уточнения ваших данных или для прохождения медосмотра. Все зависит от типа повестки, которую вам вручили. Также военкомат может звонить по телефону военнообязанным и призвать их явиться для актуализации данных. Если этот звонок проигнорировать могут быть неприятности.

Если вы ответили на звонок, и есть факт, который это подтверждает, но в военкомат не появились, то рискуете получить штраф. Сумма штрафа составляет от 5100 до 8500 гривен или исправительные работы на срок до одного года. Если лицо не явилось в военкомат после получения повестки, то штраф от 3400 до 5100 и последующая обязательная явка в учреждение. Если лицо явилось в военкомат, прошло медосмотр и в дальнейшем уклоняется от вызовов, то ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

В то же время многие украинцы уже обращались в суд и выигрывали дело. Оказывается, проигнорировать можно повестку, в которой неверно указаны ваши личные данные, или нет подписи или печати от военкомата. Также повестку должно вручать исключительно уполномоченное лицо.